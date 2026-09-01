شهادت ۵ فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر بر اثر حملات اشغالگران به غزه

نیروهای رژیم صهیونیستی با حمله به فلسطینی ها در نوار غزه، پنج فلسطینی را به شهادت رسانده و شمار دیگری را زخمی کردند.

جوان آنلاین: منابع فلسطینی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت و زخمی شدن شماری از فلسطینی ها خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه، پنج فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

منابع محلی گزارش دادند که سه فلسطینی بر اثر هدف قرار دادن یک خودرو توسط نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در محله «تل الهوی»، در جنوب غربی شهر غزه، به شهادت رسیدند.

این منابع افزودند که دو مرد جوان به نام‌های «عاصم خالد توفیق ابو عبده» و «عمر محمد السراج» بر اثر هدف قرار دادن گروهی از فلسطینیان در غرب شهر غزه، شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

همچنین در بحبوحه نقض مداوم توافق آتش‌بس در نوار غزه، شش فلسطینی بر اثر حملات نظامیان اسرائیلی زخمی شدند.

منابع محلی گزارش دادند که یک فلسطینی بر اثر یک پرتابه توسط یک پهپاد کوادکوپتر اسرائیلی در «بیت لاهیا»، در شمال نوار غزه، زخمی شد.

آنها همچنین گزارش دادند که دو فلسطینی، از جمله یک دختر، بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق اردوگاه آوارگان «المغازی» در مرکز نوار غزه زخمی شدند.

این منابع بیان کردند:دو فلسطینی دیگر بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی در خان یونس، واقع در جنوب نوار غزه، زخمی شدند.

همچنین یک فلسطینی دیگر در اثر آتش تانک‌های اسرائیلی که برج‌های «شهرک حمد» در شمال غربی خان یونس را هدف قرار داده بود، زخمی شد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی در شرق دیر البلح واقع در مرکز نوار غزه به سمت فلسطینی ها آتش گشودند. همچنین توپخانه ارتش اشغالگر مستقر در شرق خان یونس، غرب رفح در جنوب نوار غزه را گلوله‌باران کرد.

خودروهای نظامی و پهپادهای اسرائیلی همچنین شرق اردوگاه‌های «البریج و المغازی» را آماج حملات خود قرار دادند.