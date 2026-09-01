یک نماینده پارلمان لبنان با تاکید بر توانایی،عزم و اراده مقاومت اسلامی گفت: ما به قدرت ایران و رهبر آن تکیه داریم و افتخار می‌کنیم که متحد این کشور هستیم.

جوان آنلاین: «حسین الحاج حسن » نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک ـ الهرمل گفت: ما در مقاومت اسلامی توانایی‌ها، عزم و اراده و نیز جوانان خود را داریم. ما کوهی داریم که می‌توانیم به آن تکیه کنیم و آن ایران و رهبر آن، سید مجتبی خامنه‌ای است. افتخار می‌کنیم که متحد ایران هستیم و به قدرت آن تکیه می‌کنیم.

وی که در مراسمی به مناسبت چهل و هشتمین سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش سخن می گفت، این سوال را مطرح کرد: چرا امام موسی صدر جنبش امل را تاسیس کرد؟ زیرا دولت در آن زمان به وظیفه خود در دفاع از وطن عمل نکرده و از کشور و جنوب آن حمایت نمی‌کرد.

الحاج حسن افزود: کسانی که فراموش کرده‌اند باید به یاد بیاورند که امام موسی صدر اولین کسی بود که مقاومت لبنان را تأسیس کرد، زیرا دولت در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده بود و افرادی در بدنه آن حضور داشتند که می‌گفتند قدرت لبنان در ضعفش است.