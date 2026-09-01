جوان آنلاین: در گزارش تلگراف آمده است: نیاز اوکراین به جذب ماهانه دهها هزار سرباز جدید در ارتش این کشور نشان میدهد که آمار اعلامی تلفات نظامیان اوکراینی دقیق نیست و بسیار بیشتر از آن چیزی است که کییف رسما اعلام میکند.
این گزارش با اشاره به اظهارات کریل بودانوف رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی که پیش از این اعلام کرده بود ارتش اوکراین برای حفظ قدرت فعلی خود باید ماهانه حداقل ۳۰ هزار نیروی جدید جذب کند، میافزاید: این در حالی است که آمار رسمی که درباره تلفات نظامیان اوکراینی از سوی دولت این کشور منتشر میشود، بسیار کمتر از این عدد است.
بر اساس این گزارش، اظهارات رئیس جمهور اوکراین در مورد تلفات ارتش این کشور نیز متناقض بوده است، به طوری که او در ۳۱ جولای سال جاری (نهم مرداد) ادعا کرد که ارتش اوکراین از زمان آغاز جنگ با روسیه ۵۰ هزار نیروی خود را از دست داده و این در حالی بود که وی چندین ماه قبل و در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ (اول اسفند ۱۴۰۴) هم اعلام کرده بود که ارتش این کشور از زمان آغاز درگیری ۵۵ هزار نیروی خود را از دست داده است.
در ادامه گزارش تلگراف آمده است: گزارشهای اخیر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هم نشان میدهد که توان تهاجمی روسیه بسیار سریعتر از اوکراین در حال افزایش است.