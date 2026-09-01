نماینده دموکرات آمریکایی: مردم آمریکا خواستار پایان جنگ علیه ایران هستند

«بونی واتسون کولمن» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت نیوجرسی در پیامی با اشاره به تلفات ارتش تروریستی ایالات متحده در تجاوز بی‌دلیل علیه ایران، تاکید کرد که مردم آمریکا خواستار پایان این جنگ هستند.

جوان آنلاین: کولمن در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ۶ ماه از زمانی که دونالد ترامپ جنگ نسنجیده خود علیه ایران را آغاز کرد، می‌گذرد.

وی افزود: از آن زمان تاکنون، ۱۹ نیروی نظامی آمریکایی کشته و ۷۵۰ نفر مجروح شده‌اند و هزینه‌ها برای آمریکایی‌های طبقه کارگر به‌ سرعت در حال افزایش است.

این نماینده دموکرات همچنین با اشاره به اینکه در همین حال، ترامپ از محل سود سهام خود در شرکت‌های نفت و گاز و قراردادهای دفاعی پسرش میلیون‌ها دلار سود به دست آورده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که بدهی ملی آمریکا به لطف کاهش مالیات‌ها برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ، به‌ شدت افزایش یافته است.

کولمن در ادامه با بیان اینکه مردم آمریکا خواهان این تجاوز نبودند و خواستار پایان دادن به آن هستند، خاطرنشان کرد: اعضای دموکرات کنگره ایالات متحده در کنار مردم آمریکا ایستاده‌اند و خواهان پایان این درگیری هستند.

به گزارش ایرنا، «آدام شف» سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا پیش‌تر در پیامی با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران شده و تاکید کرده بود که باید به این جنگ پایان دهیم.

شف در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: امروز ۶ ماه از آغاز جنگ علیه ایران بی هیچ راهبردی و بدون اینکه پایانی در چشم‌انداز باشد، می‌گذرد.

این سناتور آمریکایی یادآور شد که در طول ۶ ماه گذشته هزینه‌ها در ایالات متحده در همه حوزه‌ها افزایش یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، نظامیان آمریکایی از خانواده‌هایشان دور بودند، خاطرنشان کرد: در طول این ۶ ماه ۱۸ نظامی آمریکایی کشته شدند.

شف تصریح کرد: ما باید به این جنگ پایان دهیم و نیروهایمان را به خانه برگردانیم.

برنی سندرز نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت نیز پیش‌تر در اظهاراتی با تاکید براینکه تجاوز علیه ایران برخلاف قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی است، تصریح کرده بود که باید هرچه سریعتر به این تجاوز پایان دهیم.

سندرز در جریان یک مصاحبه گفت: جنگ علیه ایران برخلاف قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی است و هرگز نباید شروع می‌شد.

وی افزود: باید هر چه سریع‌تر از مسیر مذاکره به این جنگ پایان دهیم.

این سناتور آمریکایی در ادامه با اشاره به اثرات ویرانگر اقتصادی که تجاوز علیه ایران برای ایالات متحده به دنبال داشته است، خاطرنشان کرد: کاری که باید انجام دهیم این است که با ایرانی‌ها مذاکره کنیم و به این جنگ و ویرانی اقتصادمان که باعث افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها شده است، پایان دهیم.