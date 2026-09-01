جوان آنلاین: مسعود قاسمی، رئیس انجمن آترواسکلروز ایران امروز، دوشنبه، در نشست خبری بیست و ششمین کنگره بینالمللی تازههای قلب و عروق اظهار کرد: آمار جهانی در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد ۱۳۷ هزار مرگ ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی در کشور ثبت شده است.
وی با هشدار نسبت به کاهش سن ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی افزود: امروز با بروز این بیماریها در سنین جوانتر مواجه هستیم؛ در حالی که در کشورهایی که در اصلاح سبک زندگی موفقتر بودهاند، سهم جوانان از این بیماریها کمتر است.
او ادامه داد: ابتلا به بیماریهای قلبی در سنین پایینتر، بار اقتصادی بیشتری نیز به جامعه تحمیل میکند زیرا فرد در سالهای بیشتری از زندگی خود با عوارض بیماری و هزینههای درمان مواجه خواهد بود.
وی با اشاره به نتایج مطالعات انجامشده درباره بیماری قلبی زودرس گفت: در یک مطالعه بینالمللی که روی حدود ۹۰۰ بیمار ارجاعشده برای آنژیوگرافی انجام شده بود، حدود ۳۲.۷ درصد افراد با بیماری زودرس مواجه بودند. منظور از بیماری قلبی زودرس، بروز بیماری در مردان زیر ۵۰ تا ۵۵ سال و زنان زیر ۶۵ سال است.
قاسمی با ابراز انجام مطالعهای در تهران گفت: در بررسی افراد جوانتر، دو عامل افزایش کلسترول بد و مصرف دخانیات از مهمترین عوامل خطر بروز بیماریهای قلبی و عروقی بودند.
رئیس ششمین کنگره تازههای قلب و عروق در ادامه با اشاره به ارتباط استرس و بیماریهای قلبی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، تأثیر استرس بر قلب است، در این زمینه سندرمی بهنام «سندرم قلب شکسته» مطرح است که میتواند حتی در شرایط حاد خود را نشان دهد و با افزایش آنزیمهای قلبی، درد قفسه سینه و تغییرات نوار قلب همراه باشد و در مواردی به نارسایی قلبی منجر شود.
وی استرس، اختلالات خواب و چاقی را بر بروز بیماریهای قلبی موثر عنوان و خاطرنشان کرد: در روزگاری که فشار مالی، سهم سلامت در سبد هزینه خانوار را کوچک کرده، مسئولیت نهادهای بهداشت و درمان ، دولت و سیاست گذاران، تضمین دسترسی عادلانه به خدمات حیاتی و کاهش نابرابریهای اقتصادی است. امروز، تعامل بین بخش بهداشت و ساختارهای اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتِ حیاتی برای پیشگیری از فروپاشی سلامت عمومی است. راهکار درمان در جامعهای استرسزده، ترکیبی از تشخیص زودهنگام بیماری و تحقق «عدالت در توزیع منابع سلامت» است، در چنین بستری، رسالت نظام بهداشت و درمان، فراتر از مداخلات بالینی، ارتقای آگاهی عمومی و تقویت تابآوری جامعه در برابر فشارهای محیطی و کاهش عوامل خطر معیشتی است.
وی با تأکید بر این نکته که اطلاعات پزشکی ارائهشده از سوی هوش مصنوعی همیشه دقیق و قابل اتکا نیست، گفت: ما معتقدیم روشهای نوین درمانی، فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی باید در خدمت کاهش هزینههای درمان قرار گیرند.
مسعود اسلامی، دبیر علمی بیستوششمین کنگره بینالمللی تازههای قلب و عروق نیز اظهار کرد: بیست و ششمین کنگره بینالمللی تازههای قلب و عروق با نگاهی ویژه به تحولات دیجیتال و هوش مصنوعی در کاردیولوژی، بستری پویا برای تبادل دانش در حوزههای اینترونشنال کاردیولوژِی، الکتروفیزیولوژِی، اکوکاردیوگرافی، آندواسکولاروپریفرال، نارسایی قلب، جنرال کاردیولوژی، بیماریهای داخلی و رشتههای وابسته فراهم میآورد. هدف ما در این دوره، همگام شدن با دستاوردهای نوین علمی و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته در تصویربرداری، تشخیص و درمان بیماریهای قلب و عروق است، از سویی دیگر، نگاه ما به قلب باید از دریچه چالشهای معاصر باشد چرا که تنشها و سایه سنگین وقایع اخیر در منطقه و جهان، فراتر از آسیبهای جسمی، همهگیری خاموش استرسها و اضطرابهای مزمن را بههمراه آورده است.
وی بیان کرد: بیستوششمین کنگره بینالمللی تازههای قلب و عروق، با درک این رسالت و با اولویتبخشی به اصلِ «پیشگیری مقدم و بهتر از درمان»، بر آن است تا فراتر از تکنولوژیهای مرسوم، به رویکرد «کاردیولوژی در زمانه بحران» بپردازد.
اسلامی تأکید کرد: کنگره بیستوششم میزبان گستردهٔ مقالات علمی در دو بخش تخصصی پزشکی و پرستاری است؛ ما بر این باوریم که دانش زمانی به کمال میرسد که به دسترسی عادلانه و پایدار تمام مردم به خدمات مطلوب سلامت ختم شود، ازاینرو، بیستوششمین کنگره با نگاهی ویژه به توانمندسازی متخصصان درسراسر میهن، مأموریت خود را انتقال بیواسطه دانش از صحن این رویداد بزرگ به تمامی نقاط کشور از جمله به دورترین نقاط مرزی میداند.
مژده مزیدی، دبیر اجرایی بیستوششمین کنگره بینالمللی تازههای قلب و عروق نیز در این نشست با اشاره به برگزاری کنگره از تاریخ ۳۱ شهریور لغایت ۳ مهرماه ۱۴۰۵ در برج میلاد تهران، اظهار کرد: این کنگره با میزبانی بیش از ۵۰۰۰ نفر از نخبگان جامعه قلب و عروق و رشتههای وابسته شامل جراحان، فوقتخصصها، رزیدنتها و پرستاران ویژه قلب، پیوندی استوار میان دانش ایران و جهان برقرار میسازد. در این رویداد، با حضور برخط سخنرانان برجسته از سراسر جهان، تازهترین دستاوردهای پژوهشی، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی و تجارب بالینی در فضایی پویا ارائه و به بحث و تبادل نظر گذاشته میشود تا بستری مؤثر برای ارتقای دانش، توسعه همکاریهای علمی و بهبود کیفیت خدمات سلامت فراهم شود.