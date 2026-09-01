کد خبر: 1377083
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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰
سیاست » اخبار کلی

نامه ایران به شورای امنیت در پی تجاوز جدید آمریکا به جزیره لارک

ف غلامحسین درزی، سفیر و کاردار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت، اقدام تجاوزکارانه آمریکا را به‌ شدت محکوم و اعلام کرد: این اقدام تجاوزکارانه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است.

جوان آنلاین: غلامحسین درزی، سفیر و کاردار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت تصریح کرد: تنها منشا ناامنی آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در خلیج فارس و تنگه رفتار غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ماجراجویی‌های بی‌ثبات‌کننده آنهاست.

متن کامل نامه سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجنابان،

پیرو دستور دولت متبوعم، مایلم توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به تازه‌ترین اقدام تجاوزکارانه نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران جلب کنم. شامگاه یکشنبه ۳۰ اوت ۲۰۲۶، نیروهای نظامی ایالات متحده بار دیگر به استفاده غیرقانونی از زور متوسل شدند و با حمله نظامی به جزیره لارک در خلیج فارس، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را نقض کردند. این حمله منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از مدافعان میهن و غیرنظامیان ایران شد و به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرد.

جمهوری اسلامی ایران این اقدام تجاوزکارانه غیرقانونی را که نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است، به‌شدت محکوم می‌کند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از خود، مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حملات دفاعی و متناسبی را علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در اردن انجام دادند که برای حملات و تجاوز جنایتکارانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت و همچنین کشورهای عضو یادآوری می کند که رفتار غیرقانونی و تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و ماجراجویی‌های بی‌ثبات‌کننده آنها تنها منبع ناامن آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز است.

این اقدامات غیرقانونی بین‌المللی با حمله نظامی گسترده و تجاوز ناموجه علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و در شش ماه گذشته به اشکال مختلف، از جمله با اعمال غیرقانونی محاصره دریایی، اقدامات قهری یکجانبه به عنوان بخشی از «عملیات تروریسم اقتصادی» و سایر اقدامات تحریک‌آمیز و مداخله‌جویانه، ادامه یافته است.

این اقدامات غیرقانونی، نقض‌ فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه و مصداق اقدامات تروریسم دولتی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند که مسوولیت بین‌المللی ایالات متحده و در صورت احراز عناصر قانونی، مسوولیت کیفری فردی اشخاصی را که دستور چنین اقدامات غیرقانونی را صادر کرده، آنها را هدایت کرده یا به اجرا گذاشته‌اند، به دنبال دارند.

ایالات متحده امریکا و تمامی طرف‌هایی که به هر نحو به آماده‌سازی، ارتکاب یا اجرای اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و دیگر اقدامات غیرقانونی ارتکابی از سوی ایالات متحده کمک، تسهیل، حمایت یا در آنها مشارکت می‌کنند، مسوولیت کامل پیامدهای سنگین این اقدامات غیرقانونی از جمله تمامی خسارات و زیان‌های ناشی از آنها، به‌ویژه خسارات گسترده وارد شده به مردم ایران، را بر عهده خواهند داشت.

دبیرکل و شورای امنیت موظف هستند مطابق با منشور سازمان ملل متحد، تمامی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، تضمین پاسخگویی در قبال استفاده غیرقانونی از زور و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها و تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ کنند.

ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت می‌خواهد از ایالات متحده بخواهند فورا نقض منشور سازمان ملل متحد و اقدامات تجاوزکارانه خود را که آزادی کشتیرانی و ایمنی و امنیت دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز را به خطر می‌اندازند، متوقف و به آن پایان دهند.

جمهوری اسلامی ایران همواره خویشتنداری کرده و مطابق با حقوق و تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل عمل کرده است. با این حال، ایران تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از مردم، حاکمیت و تمامیت ارضی خود اتخاذ خواهد کرد. در این چارچوب، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود تردید نخواهند کرد و به هرگونه تجاوز نظامی قاطعانه و متناسب پاسخ خواهند داد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر و توزیع شود.

غلامحسین درزی

سفیر و کاردار

برچسب ها: سازمان ملل ، تنگه هرمز ، جنگ ایران امریکا
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