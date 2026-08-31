کد خبر: 1377006
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۷
اقتصاد » اخبار کلی

غریب‌پور صندوق توسعه ملی را ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات تحویل گرفت

2 با برگزاری مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه ملی، خداد غریب‌پور رسما ریاست صندوق را بر عهده گرفت و جایگزین مهدی غضنفری شد.

جوان آنلاین: سوم شهریورماه، با صدور حکمی از سوی مسعود پزشکیان ـ رئیس جمهور ـ خداداد غریب‌پور برای یک دوره پنج‌ساله به عنوان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب و امروز مراسم معارفه او برگزار شد. پیش از این و از سال ۱۴۰۰ تا کنون مهدی غضنفری ریاست صندوق را بین سال‌های بر عهده داشت.

به گزارش ایسنا، مراسم تودیع و معارفه ریاست صندوق توسعه ملی، امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و اعضای هیات عامل صندوق برگزار شد.

در این مراسم از زحمات غضنفری تقدیر و غریب‌پور با حکم رئیس جمهور برای مدت پنج سال به عنوان عضو هیأت عامل و رئیس صندوق توسعه ملی معرفی شد.

در این نشست، پورمحمدی دبیر هیات امنا با ابلاغ پیام رییس جمهور به مدیرعامل وقت صندوق، از زحمات پنج ساله غضنفری تقدیر کرده و سپس عبالناصر همتی بر اهمیت جایگاه صندوق توسعه ملی در اداره و توسعه کشور تاکید کرد.

همچنین سیدعلی مدنی زاده با تقدیر از دستاورد‌های چند ساله، پیشنهاداتی جهت پیشرفت عملکرد صندوق ارائه کرد.

غضنفری نیز با ارائه گزارش عملکرد دوران تصدی پنج ساله خود در صندوق توسعه ملی دستاوردها، چالش‌ها و ظرفیت‌ها را تشریح کرد و در انتها خداداد غریب پور با تقدیر از رئیس وقت هیات عامل، هدف خود را تهیه برنامه استراتژیک پنج ساله برای صندوق توسعه ملی، استفاده از ظرفیت صندوق جهت پیشرفت و توسعه کشور و ایجاد سازوکار برای تسهیل نقل و انتقال بین المللی عنوان کرد.

غریب‌پور در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به مدت هشت سال فرماندار بویراحمد بوده و در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعاملی پتروشیمی شازند اراک را بر عهده داشته است.

صندوق توسعه ملی ایران در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از درآمد‌های نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شد.

طبق اساسنامه، این صندوق با اعطای تسهیلات ارزی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی، صادراتی و اقتصادی، به توسعه سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی کمک می‌کند؛ بنابراین گزارش تا سال ۱۴۰۲ مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و بخش خصوصی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسید که ۱۰۰ میلیارد آن مربوط به دولت و ۴۰ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بود. اما به تدریج این مطالبات وصول شد؛ تا جایی که در هفته‌های اخیر مهدی غضنفری در نشست خبری اعلام کرد: حدود پنج سال قبل قول دادیم که نگذاریم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.

او یادآور شد: مهمترین کاری که باید انجام می‌دادیم این بود که مطالبات را بازپس بگیریم. بر این اساس سالیانه دو میلیارد دلار پول را پس گرفتیم که در حال حاضر به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. ۲۲.۳ میلیارد دلار سررسید گذشته داریم که ۱۷ میلیارد آن مربوط به شرکت ملی نفت است که امیدواریم این رقم محقق شود و وصولی ما به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، صندوق توسعه ملی ، سازمان برنامه و بودجه کشور
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