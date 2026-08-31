اقتصاد قطر کوچک شد

داده‌های رسمی نشان داد اقتصاد قطر در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷ درصد کوچک شد و نخستین رشد منفی از سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ را رقم زد که ناشی از کاهش شدید تولید انرژی مرتبط با تجاوز نظامی آمریکا به ایران بود

جوان آنلاین: تولید ناخالص داخلی قطر از ۱۸۳.۷ میلیارد ریال (۴۶.۹ میلیارد دلار) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، به ۱۷۰.۸ میلیارد ریال (۴۶.۹ میلیارد دلار) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ کاهش یافت. تولید اقتصادی نسبت به سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته، ۷.۹ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، فعالیت‌های معدن وحفاری که عمدتا شامل تولید انرژی است، در سه ماهه اول ۲۵.۸ درصد کاهش یافت و به ۴۹ میلیارد ریال رسید. این بخش تقریبا یک سوم اقتصاد قطر را تشکیل می‌دهد و بزرگترین عامل کاهش تولید ناخالص داخلی بود.

قطر که به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در جهان شناخته می‌شود، از زمان آغاز درگیری‌ها در شش ماه پیش، ۲۴ میلیارد دلار از فروش گاز خود را از دست داده است. این رقم بر اساس داده‌های اقتصادی ۲۰۲۵، معادل تقریبا پنج ماه درآمد ملی است. پیش از شروع درگیری‌ها، قطر حدود یک پنجم ال‌ان‌جی روزانه جهان را تامین می‌کرد.

فعالیت‌های غیرمعدنی و حفاری که تقریبا ۷۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ درصد افزایش یافته و به ۱۲۱.۸ میلیارد ریال رسید. در این بخش، خدمات اقامتی و غذایی با ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، قوی‌ترین عملکرد را نشان دادند.

بر اساس گزارش اینوستینگ، حمل و نقل و ذخیره‌سازی ۱۳.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که تولید ۸.۱ درصد کوچک شد.