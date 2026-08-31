جوان آنلاین: یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در تهران، در آیین افتتاح بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۱۴۰۵، ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران و دستاندرکاران برگزاری این رویداد، به نمایندگی از مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق، برای برگزارکنندگان، شرکتها و مشارکتکنندگان این نمایشگاه آرزوی موفقیت کرد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه الکامپ صرفاً محلی برای آشنایی با جدیدترین دستاوردهای فناوری، نرمافزارها، راهکارها و تجهیزات نیست، اظهار کرد: این نمایشگاه پنجرهای به سوی آینده کشورها، جوامع و اقتصادهاست.
الحجاج با اشاره به نقش روزافزون فناوری در زندگی مردم افزود: امروز فناوری در تمامی ابعاد زندگی حضور دارد؛ از آموزش و بهداشت گرفته تا اداره دولت، مدیریت سیاست و مدیریت بحرانها در سطوح مختلف.
سفیر عراق در تهران، برگزاری چنین رویدادهایی را نمونهای از «دیپلماسی اقتصادی و فناوری» دانست و گفت: از طریق این رویدادها میتوان پلهای ارتباطی و زمینههای شراکت و مشارکت میان کشورها را توسعه داد؛ بهویژه میان کشورهای منطقه و بهطور خاص ایران و عراق.
وی با اشاره به ظرفیتهای دو کشور، خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه، بهویژه ایران و عراق، فرصت گستردهای برای تقویت همکاریهای فناورانه دارند و نمایشگاه الکامپ میتواند نقطه آغاز و بستری مناسب برای توسعه این همکاریها باشد.
الحجاج افزود: عراق از بازار گسترده، نیروی انسانی جوان و ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نیز تجربه و دانش ارزشمندی در حوزه فناوری دارد؛ بنابراین ترکیب این ظرفیتها میتواند زمینهساز ایجاد شراکتهای اقتصادی و فناورانه مؤثر میان دو کشور باشد.
سفیر عراق در تهران با اشاره به روند رو به توسعه روابط تهران و بغداد اظهار کرد: روابط میان ایران و عراق در مسیر یک همکاری و تکامل راهبردی در حال حرکت است و حضور عراق در نمایشگاه الکامپ نیز نشاندهنده عزم دو کشور برای تقویت روابط در حوزههای مختلف، بهویژه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
حضور بخش خصوصی، زمینهساز شراکتهای جدید
وی با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه همکاریهای اقتصادی و فناورانه، گفت: حضور شرکتها و فعالان بخش خصوصی ایران و عراق میتواند زمینهساز اتفاقات و همکاریهای جدیدی میان دو کشور باشد.
الحجاج ابراز امیدواری کرد برگزاری الکامپ فرصتی برای گسترش روابط ایران و عراق در حوزههای مختلف باشد و افزود: با حضور فعال بخش خصوصی، زمینه برای شکلگیری شراکتهای جدید و توسعه همکاریهای اقتصادی و فناورانه میان دو کشور بیش از گذشته فراهم خواهد شد.