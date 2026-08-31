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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
اقتصاد » اخبار کلی

چرا نرخ دلار افزایش یافت؟

2 یک کارشناس اقتصادی با اشاره به رکوردشکنی‌های اخیر قیمت دلار در بازار آزاد، گفت: تورم مزمن و بالا را باید یکی از عوامل اصلی روند صعودی نرخ ارز دانست و در کنار آن، اخبار و معاملات بازار و همچنین محدودیت منابع ارزی نیز در این روند نقش دارند.

جوان آنلاین: بازار ارز در روز‌های اخیر بار دیگر شاهد افزایش قیمت دلار بوده و نرخ این ارز در بازار آزاد به سطوح جدیدی رسیده است؛ روندی که از هفته گذشته شدت بیشتری گرفته و امروز نیز با ثبت رکورد‌های جدید ادامه یافت.

به گزارش ایسنا، در همین زمینه، برزو حق‌شناس - کارشناس اقتصادی - در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره عوامل موثر بر روند اخیر بازار ارز اظهار کرد: روند بازار ارز را نمی‌توان صرفا به ریسک‌های سیاسی نسبت داد و متغیر‌های اقتصادی نیز در این زمینه نقش دارند.

وی افزود: البته عوامل مختلفی در این روند موثر هستند، اما به نظر من این عوامل به یک اندازه اثرگذار نیستند و علت اصلی حرکت فعلی بازار را باید در تورم مزمنی جست‌و‌جو کرد که اقتصاد ایران با آن مواجه است.

حق‌شناس ادامه داد: اصولا زمانی که تورم در سطح بسیار بالایی قرار دارد، این موضوع به یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در بازار ارز تبدیل می‌شود و بر نرخ ارز نیز اثر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سایر عوامل اثرگذار بر بازار ارز گفت: عامل دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث معاملات و اخبار است. اتفاقاتی که در حوزه خبر و همچنین معاملات بازار رخ می‌دهد، می‌تواند بر انتظارات فعالان اقتصادی و روند بازار ارز اثرگذار باشد.

وی افزود: عامل سوم نیز بحث منابع است که به اعتقاد من، یکی از دلایل مهم شرایط فعلی بازار محسوب می‌شود؛ بنابراین برای تحلیل وضعیت بازار ارز باید مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، خبری و مربوط به منابع ارزی را در کنار یکدیگر در نظر گرفت.

حق‌شناس درباره اقدامات اخیر سیاست‌گذار ارزی و بانک مرکزی نیز گفت: اگرچه هفته گذشته یک‌سری سیاست‌های جدید اعمال شد و عرضه‌های جدید ارز نیز به شکل‌های مختلف آغاز شد، اما اثر این اقدامات بر بازار عمدتا مقطعی و بسیار کوتاه‌مدت بود. این سیاست‌ها توانستند در مقاطعی اثر خود را بر بازار نشان دهند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه سیاست‌های ارزی گذشته اظهار کرد: بسیاری از سیاست‌هایی که امروز دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرند، پیش از این نیز تجربه شده‌اند و نمی‌توان آنها را سیاست‌هایی کاملا جدید و تأثیرگذار دانست. برخی از این سیاست‌ها در گذشته نیز اجرا شده و عملا نتیجه مورد انتظار را به همراه نداشته‌اند.

وی ادامه داد: برای نمونه، بحث تخصیص و عرضه دلار نیز پیش از این آزمایش شده و در عمل نتوانسته است تأثیر پایدار و قابل توجهی بر روند بازار داشته باشد.

حق‌شناس با بیان اینکه مدیریت تقاضا از طریق عرضه ارز، به تنهایی نمی‌تواند مشکل بازار را حل کند، گفت: اگر بخواهیم تقاضای موجود در بازار را صرفاً با دلار کنترل کنیم، در نهایت ممکن است این اقدام سیگنال منفی به بازار بدهد؛ بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت که صرفا با استفاده از ابزار‌های مقطعی و افزایش عرضه ارز، روند بازار برای مدت طولانی تغییر کند؛ چراکه عوامل بنیادی و اقتصادی همچنان در بازار حضور دارند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا دولت و بانک مرکزی در شرایط فعلی ابزار اقتصادی کافی برای مدیریت بازار ارز در اختیار دارند، گفت: به نظر می‌رسد ابزار‌های سیاست‌گذار و بانک مرکزی محدود است و دست آنها برای مدیریت بازار چندان باز نیست.

وی تاکید کرد: بخشی از سیاست‌هایی که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پیش از این نیز آزموده شده‌اند و نتوانسته‌اند اثر پایدار و تعیین‌کننده‌ای بر بازار داشته باشند؛ بنابراین در شرایط فعلی، ابزار‌های موجود سیاست‌گذار برای مدیریت روند بازار ارز با محدودیت مواجه است.

برچسب ها: قیمت دلار ، بازار آزاد ، تورم
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