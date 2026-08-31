تاکید ایران و پاکستان بر راه اندازی کریدور مشترک با چین

جوان آنلاین: حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دیدار با عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از نقشآفرینی کشور دوست و برادر پاکستان در کمک به حلوفصل بحران منطقهای پیشآمده، بر ضرورت تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کرد.
در این دیدار، ظرفیتهای توسعه همکاریهای اقتصادی، سرمایهگذاری و تجاری ایران و پاکستان در مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت ایجاد سازوکارهای جدید برای تسهیل حضور فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران پاکستانی در مناطق آزاد ایران تأکید کردند.
یکی از محورهای مهم این دیدار، پیگیری راهاندازی کریدور چین، پاکستان و ایران بود؛ موضوعی که با توجه به ظرفیتهای سه کشور در حوزههای ترانزیت، تجارت و لجستیک میتواند به توسعه مناسبات اقتصادی و افزایش نقش مناطق آزاد ایران در تجارت منطقهای منجر شود.
حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور، پیشنهاد کرد دفتر ارتباطات سرمایهگذاری پاکستان ذیل معاونت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی راهاندازی شود.
وی هدف از این پیشنهاد را ایجاد یک مسیر ارتباطی مستقیم و مستمر میان دبیرخانه و فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران پاکستانی عنوان کرد و افزود که چنین سازوکاری میتواند فرآیند شناسایی ظرفیتها، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و پیگیری پروژههای مشترک را تسهیل کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد چابهار، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای اقتصادی با پاکستان در این منطقه تأکید کرد.
سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران نیز تمایل کشورش برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار را اعلام کرد و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای این منطقه برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور تأکید داشت.
فروزان در ادامه، راهاندازی منطقه آزاد مشترک میان ایران و پاکستان را که پیش از این نیز مورد توجه و بررسی دو کشور قرار گرفته است، یکی از برنامههای اولویتدار در مسیر توسعه همکاریهای اقتصادی مشترک عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد منطقه آزاد مشترک میتواند بستر مناسبی برای افزایش سرمایهگذاری، توسعه تجارت و حضور بخش خصوصی دو کشور فراهم کند، بر ضرورت پیگیری این موضوع در چارچوب مذاکرات و همکاریهای مشترک میان ایران و پاکستان تأکید کرد.
در این دیدار همچنین بر تداوم رایزنیهای دو طرف برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، افزایش سرمایهگذاریهای مشترک، توسعه همکاریهای ترانزیتی و لجستیکی و تقویت جایگاه مناطق آزاد ایران در مناسبات اقتصادی منطقه تأکید شد.
توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان در مناطق آزاد، با توجه به موقعیت راهبردی چابهار و نیز مرز مهم ریمدان ظرفیتهای ترانزیتی و تجاری دو کشور، میتواند زمینهساز شکلگیری مسیرهای جدید تجاری و تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با بازارهای منطقهای و آسیایی باشد.