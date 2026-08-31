کد خبر: 1376959
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵
اقتصاد » اخبار کلی

در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۵؛ آغاز زندگی مشترک بیش از ۵۲ هزار جوان با تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران

2 بانک ملی ایران در پنج ماه نخست سال جاری، با پرداخت بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، زمینه آغاز زندگی مشترک بیش از ۵۲ هزار جوان ایرانی را فراهم کرد.

جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال، ۵۲ هزار و ۷۶۶ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ارزش ۱۷۷ هزار و ۲۶۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

بر این اساس، به‌طور میانگین روزانه ۳۴۰ جوان ایرانی با دریافت تسهیلات ازدواج بانک ملی ایران، زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند؛ روندی که به کاهش صف متقاضیان این تسهیلات نیز کمک کرده است.

بانک ملی ایران طی یک سال گذشته، حدود نیمی از کل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت‌شده در شبکه بانکی را به متقاضیان اختصاص داده و این تسهیلات را در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از جوانان، از اولویت‌های اعتباری خود قرار داده است.

بر اساس قوانین بالادستی، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال جاری برای هر یک از زوجین ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و این تسهیلات با دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه و کارمزد چهار درصد از سوی بانک ملی ایران پرداخت می‌شود.

برچسب ها: بانک ملی ، تسهیلات قرض‌الحسنه ، شبکه بانکی
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