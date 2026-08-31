ارتباطات ایران باوجود هجمه دشمن خاموش نشد

وزیر ارتباطات گفت: با وجود آنکه در زمان جنگ بیش از ۵۰۰ سایت زیرساختی، مخابراتی و ارتباطی ما مورد هجمه دشمن قرار گرفت ولی ارتباطات در کشور خاموش نشد.

جوان آنلاین: سید ستار هاشمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در افتتاحیه نمایشگاه الکامپ ۲۹ با خوشامدگویی به حضور وزیر اتصالات عراق و سفیر جمهوری عراق در ایران اظهار کرد: حوزه ارتباطات در شرایط جنگ یکی از حوزه‌هایی بود که به شدت آسیب دید. در یک مصداق اشاره می‌کنم که بیش از ۵۰۰ سایت زیرساختی و مخابراتی و ارتباطی ما مورد هجمه دشمن قرار گرفت ولی ارتباطات در کشور ما خاموش نشد و خدمات با دستان توانمند شما پایدار ماند.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: این مهم به این دلیل رقم خورد که شما در سال‌های گذشته همت نشان دادید و این همت باعث شد محصولات و خدمات بومی در کشور داشته باشیم خدماتی که حتی در عرصه جهانی جزو بهترین خدمات است. هاشمی ابراز امیدواری کرد: در نمایشگاه الکامپ بخشی از این ظرفیت‌ها به صورت عملی و حضوری ارائه شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: تجربه به ما یاد داده است و این درس آموخته‌ای است که در سنوات گذشته یاد گرفته‌ایم و آن هم این است که هر چقدر به توسعه خدمات فکر کنیم، باید به بحث امنیت سایبری توجه کنیم. خداوند را شاکریم که امروز در حوزه امنیت سایبری محصولات بسیار ویژه و با قابلیت‌های بالایی داریم.

وی افزود: در بخش استفاده از هوش مصنوعی هم در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌هایی وجود دارد که صرفاً بخشی از آن در این نمایشگاه معرفی خواهد شد، برگزاری این نمایشگاه یک پیام روشن را مخابره می‌کند و آن این است که آینده ایران آینده روشنی خواهد بود.