جوان آنلاین: عرضه گوشت در تیرماه با کاهش گوشت قرمز و افزایش ماهانه گوشت طیور همراه شد و طبق اعلام مرکز آمار ایران، کشتارگاه‌های رسمی کشور در این ماه ۳۷هزارو۳۱۲تن گوشت قرمز و ۲۰۷هزارو۳۱۱تن گوشت طیور عرضه کردند و درحالی که عرضه گوشت‌قرمز نسبت به تیرماه سال گذشته ۶درصد کاهش یافت و عرضه طیور نیز ۵درصد کمتر شد، حجم گوشت‌طیور نسبت به خردادماه ۱۹درصد افزایش داشت و گوشت مرغ با ۲۰۰هزارو۴۸۰تن، ۷/۹۶ درصد از کل عرضه گوشت طیور را به خود اختصاص داد.



آمار منتشرشده از عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیرماه ۱۴۰۵، کاهش عرضه گوشت قرمز را در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ثبت کرده است و طبق گزارش مرکز آمار ایران، مجموع وزن گوشت قرمز حاصل از کشتار انواع دام در کشتارگاه‌های رسمی کشور در این ماه به ۳۷هزارو۳۱۲تن رسید که در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۴، ۶درصد کمتر بوده و نسبت به خردادماه امسال نیز حدود ۹درصد کاهش داشته است.

در ترکیب گوشت قرمز عرضه‌شده، گاو و گوساله بیشترین سهم را داشته‌اند و ۲۱هزارو۶۹۹تن از کل تولید به این گروه اختصاص یافته است که معادل ۱/۵۸ درصد مجموع گوشت‌قرمز عرضه‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور بوده است. پس از آن گوسفند و بره با ۱۲‌هزارو۲۳۴تن قرار گرفته‌اند که سهم آنها از کل عرضه به ۸/۳۲ درصد رسیده است و بزوبزغاله نیز با ۲هزارو۶۰۶تن، ۷درصد از مجموع عرضه را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم سایر انواع دام در این آمار ۷۷۳تن اعلام شده که معادل ۱/۲ درصد کل گوشت قرمز عرضه‌شده بوده است و مجموع این ارقام، وزن ۳۷هزارو۳۱۲تنی گوشت قرمز عرضه‌شده در تیرماه را تشکیل می‌دهد و ترکیب ارقام نیز نشان می‌دهد که بیش از ۹۰درصد گوشت‌قرمز ثبت‌شده در کشتارگاه‌های رسمی از دو گروه گاو و گوساله و گوسفند و بره تأمین شده است و سایر گروه‌های دام سهم بسیار محدودتری داشته‌اند.

کاهش تولید در مقایسه با تیرماه سال گذشته در چند گروه دام نیز ثبت شده است و مقدار تولید گوشت گوسفند و بره در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به تیرماه ۱۴۰۴، ۳درصد کاهش یافته و تولید گوشت گاو و گوساله نیز ۸درصد پایین آمده است و در گروه شتر و بچه‌شتر، کاهش تولید به ۲۵درصد رسیده که بیشترین افت ثبت‌شده در میان گروه‌های اعلام‌شده بوده است.

در مقابل، تولید گوشت بز و بزغاله ۳درصد افزایش داشته و مقدار گوشت گاومیش و بچه‌گاومیش نیز نسبت به تیرماه سال گذشته ۲درصد بیشتر شده است و با وجود افزایش تولید در این دو گروه، مجموع عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است.

مقایسه ماهانه نیز از افت عرضه گوشت قرمز در فاصله خرداد تا تیرماه حکایت دارد به طوری که وزن گوشت قرمز عرضه‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیرماه نسبت به خردادماه حدود ۹درصد کاهش داشته است و این کاهش در کنار افت سالانه ۶درصدی، حجم تولید ثبت‌شده در واحد‌های رسمی کشتار را پایین‌تر آورده است.

با این حال، آمار مرکز آمار ایران تمام کشتار دام در کشور را پوشش نمی‌دهد و دام‌هایی که خارج از کشتارگاه‌های رسمی ذبح می‌شوند در این طرح آماری وارد نشده‌اند و مرکز آمار ایران در توضیح نتایج این طرح اعلام کرده است که بخشی از کشتار دام، به‌ویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاه‌های رسمی انجام می‌شود و آمار مربوط به این بخش در ارقام منتشرشده لحاظ نشده است.

این نکته در خوانش آمار مهم است زیرا رقم ۳۷هزارو۳۱۲تن به میزان گوشت عرضه‌شده در کشتارگاه‌های رسمی مربوط است و نمی‌توان آن را معادل کل گوشت تولیدشده یا تمام دام ذبح‌شده در کشور دانست، بنابراین داده‌های تیرماه وضعیتی از عملکرد شبکه رسمی کشتار ارائه می‌کند و برای بررسی کل تولید گوشت قرمز باید داده‌های مربوط به کشتار خارج از کشتارگاه‌های رسمی نیز در نظر گرفته شود.

مرغ همچنان سهم اصلی گوشت طیور را دارد

در بخش گوشت طیور، حجم عرضه ثبت‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور بسیار بیشتر از گوشت قرمز بوده است و طبق نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور، مجموع وزن گوشت انواع طیور کشتار شده در تیرماه ۱۴۰۵ به ۲۰۷هزارو۳۱۱تن رسید و بخش عمده این مقدار به گوشت مرغ اختصاص داشت.

از مجموع گوشت طیور عرضه‌شده، ۲۰۰هزارو۴۸۰تن مربوط به مرغ بوده است که سهم ۷/۹۶ درصدی از کل عرضه را به این گروه اختصاص می‌دهد و پس از مرغ، گوشت بوقلمون با ۲هزارو۵۳۹تن قرار گرفته که سهم آن ۲/۱ درصد بوده است و سایر انواع طیور نیز در مجموع ۴هزارو۲۹۲تن عرضه داشته‌اند که معادل ۱/۲ درصد کل گوشت طیور بوده است.

این ارقام فاصله بسیار زیاد حجم عرضه مرغ با سایر انواع طیور را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد بخش عمده گوشت طیور ثبت‌شده در کشتارگاه‌های رسمی در تیرماه از کشتار مرغ به دست آمده است و از مجموع ۲۰۷هزارو۳۱۱تن گوشت طیور، بیش از ۲۰۰هزارتن فقط به مرغ اختصاص داشته است و سهم بوقلمون و سایر طیور در مقایسه با مرغ بسیار محدود بوده است.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی در تیرماه ۱۴۰۵ با تیرماه سال گذشته، کاهش ۵درصدی عرضه گوشت انواع طیور را نشان می‌دهد، بنابراین با وجود حجم بالای تولید مرغ و سهم ۷/۹۶ درصدی آن در عرضه طیور، مجموع عرضه گوشت این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل کمتر شده است.

در مقایسه ماهانه، اما روند متفاوتی ثبت شده است به طوری که عرضه گوشت طیور در تیرماه نسبت به خردادماه ۱۴۰۵ حدود ۱۹درصد افزایش داشته است و این رشد باعث شده حجم گوشت طیور ثبت‌شده در کشتارگاه‌های رسمی در تیرماه نسبت به ماه قبل افزایش محسوسی داشته باشد.

مقایسه دو گروه گوشت قرمز و طیور در تیرماه نیز اختلاف قابل توجهی را نشان می‌دهد به طوری که کشتارگاه‌های رسمی کشور در این ماه ۳۷هزارو۳۱۲تن گوشت قرمز و ۲۰۷هزارو۳۱۱تن گوشت طیور عرضه کرده‌اند و حجم گوشت طیور ثبت‌شده بیش از پنج‌برابر گوشت قرمز بوده است و این اختلاف در‌حالی ثبت‌شده است که هر دو گروه در مقایسه سالانه با کاهش عرضه مواجه شده‌اند، اما تغییرات ماهانه آنها در جهت متفاوتی حرکت کرده است.

در بخش گوشت قرمز، عرضه تیرماه نسبت به خردادماه حدود ۹درصد کمتر شده است و در بخش گوشت طیور، عرضه نسبت به خردادماه ۱۹درصد افزایش یافته است، بنابراین در فاصله دو ماه خرداد و تیر، کاهش عرضه در بخش دام قرمز با افزایش عرضه در بخش طیور همراه بوده است.

جزئیات مربوط به انواع دام نیز تفاوت‌های مشخصی را در روند تولید نشان می‌دهد و گوشت گاو و گوساله که ۱/۵۸ درصد از کل گوشت قرمز را تشکیل داده، نسبت به تیرماه سال گذشته ۸درصد کاهش داشته است و گوسفند و بره نیز با سهم ۸/۳۲ درصدی از کل عرضه، کاهش ۳درصدی را ثبت کرده است و در مقابل، بز و بزغاله با وجود سهم ۷درصدی از کل عرضه، رشد ۳درصدی داشته‌اند و تولید گوشت گاومیش و بچه‌گاومیش نیز ۲درصد افزایش یافته است.

بیشترین کاهش در میان گروه‌های اعلام‌شده به گوشت شتر و بچه‌شتر اختصاص داشته که مقدار تولید آن در تیرماه نسبت به تیرماه ۱۴۰۴، ۲۵درصد کاهش یافته است ولی با این حال، سهم این گروه در مجموع عرضه گوشت قرمز به اندازه‌ای نیست که تغییرات آن به تنهایی روند کلی تولید را تعیین کند و وزن اصلی عرضه همچنان در اختیار گاو و گوساله و گوسفند و بره قراردارد.

در بخش طیور نیز وزن ۲۰۰هزارو۴۸۰تنی گوشت مرغ، فاصله این گروه با سایر طیور را به روشنی مشخص می‌کند و گوشت بوقلمون با ۲هزارو۵۳۹تن و سایر انواع طیور با ۴هزارو۲۹۲ تن، روی هم ۶هزارو۸۳۱تن از مجموع عرضه را تشکیل داده‌اند و سهم آنها در برابر حجم گوشت مرغ محدود باقی مانده است.

آمار تیرماه همچنین نشان می‌دهد، تغییرات عرضه طیور در مقایسه ماهانه و سالانه یکسان نبوده است و عرضه این محصولات نسبت به خردادماه ۱۹درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۵درصد کاهش ثبت کرده است، بنابراین افزایش ماهانه عرضه به معنای بازگشت حجم تولید به سطح سال گذشته نیست و برای بررسی روند تولید باید مقایسه‌های دوره‌ای را در کنار یکدیگر قرار داد.