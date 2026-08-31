روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

جوان آنلاین: در متن اطلاعیه روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، آمده است: با عذرخواهی از تاخیر پیش‌آمده که ناشی از محدودیت‌های تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به اطلاع می‌رساند؛ پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ۱۴۰۵ برای حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، از عصر دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، آغاز می‌شود.

این پرداخت‌ها به ترتیب حروف الفبا، به صورت مستمر و تدریجی، نهایتا تا پایان شهریور از طریق بانک‌های عامل به اتمام خواهد رسید.

همچنین در خصوص زمان‌بندی پرداخت معوقات مابه‌التفاوت اردیبهشت ماه نیز متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.