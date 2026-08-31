کد خبر: 1376920
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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۲
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

جریان‌هایی در داخل آمریکا منافع خود را در تداوم جنگ می‌بینند

پزشکیان رئیس جمهور تصریح کرد: متأسفانه در داخل آمریکا جریان‌هایی وجود دارند که منافع خود را در تداوم جنگ می‌بینند و خواهان استمرار درگیری‌ها هستند.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس در قزاقستان، در دیدار با آقای نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، با قدردانی از همراهی و همکاری دهلی‌نو با جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ اخیر، بر ضرورت تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای استقرار صلح و امنیت در منطقه تأکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه‌ای اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار دولت، تلاش ما بر تأمین صلح و امنیت و حل‌وفصل مسائل از مسیر گفت‌وگو و مذاکره استوار بوده است، اما متأسفانه آمریکائی ها به جای بهره‌گیری از سازوکارهای دیپلماتیک، مسیر جنگ، ناامنی و تحمیل اراده از طریق زور را در پیش گرفته‌اند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از جنگ استقبال نمی‌کند، خاطرنشان کرد: مسئولیت ما ایجاب می‌کند مردم را از خطر و ناامنی دور کنیم و زمینه را برای دستیابی آنان به صلح، آرامش و امنیت فراهم آوریم.

رئیس جمهور با اشاره به توافقات صورت‌گرفته در مسیر حل مسائل، افزود: جمهوری اسلامی ایران به تعهداتی که در چارچوب توافقات پذیرفته است پایبند بوده، اما متأسفانه طرف آمریکایی به تعهدات خود عمل نکرده است. با این حال، ما همچنان تلاش می‌کنیم مسیر توافق و تفاهم را محقق کنیم و بر این باوریم که ادامه جنگ نه به نفع ما، نه به سود منطقه و نه در راستای منافع بشریت است.

پزشکیان با بیان اینکه عقل و منطق حکم می‌کند از جنگ و جنگ‌طلبی پرهیز کنیم، تصریح کرد: متأسفانه در داخل آمریکا جریان‌هایی وجود دارند که منافع خود را در تداوم جنگ می‌بینند و خواهان استمرار درگیری‌ها هستند؛ اما ما معتقدیم باید با تقویت اراده‌های صلح‌طلبانه، در مسیر صلح، ثبات و امنیت حرکت کرد.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های مهم هند در منطقه و جهان و همچنین پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو ملت، از نخست وزیر هند خواست از ظرفیت ارتباطات خود با طرف‌های مختلف برای کمک به بازگشت آنان از مسیر جنگ و خونریزی به مسیر گفت‌وگو و توافق استفاده کند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه خواست و اراده عقلای منطقه و جهان، صلح، امنیت، آرامش و پرهیز از جنگ است، اظهار داشت: بر این باوریم که راهکار مسائل موجود، گفت‌وگو و همکاری است و باید همه ظرفیت‌ها برای جلوگیری از گسترش ناامنی و درگیری به کار گرفته شود.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه جمهوری اسلامی ایران و هند، بر آمادگی تهران برای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه در تمامی زمینه‌ها تأکید کرد.

پزشکیان اظهار داشت: ایران و هند از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و سایر زمینه‌های مورد علاقه برخوردارند و می‌توان با تقویت همکاری‌های دوجانبه و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها، سطح روابط دو کشور را بیش از پیش ارتقا داد.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد محدودیت و مانع در مسیر همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، تصریح کرد: به‌رغم فشارها و محدودیت‌هایی که تلاش می‌شود در مسیر روابط ایران با دیگر کشورها ایجاد شود، تهران آمادگی دارد همکاری‌های خود با هند را در عرصه‌های مختلف گسترش دهد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تقویت ارتباطات و رایزنی‌های میان مسئولان دو کشور تأکید کرد و گفت: با اهتمام و حمایت جنابعالی می‌توانیم ارتباطات میان دو کشور را بیش از پیش تعمیق بخشیده و زمینه‌های جدیدی برای همکاری فراهم کنیم.

نخست‌وزیر هند نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور اسلامی ایران، اظهار داشت: در دوران سخت اخیر تلاش کردیم همکاری و ارتباطات خود با ایران را استمرار بخشیده و حفظ کنیم.

نارندرا مودی با اشاره به تجربیات و دیدگاه‌های دکتر پزشکیان در زمینه صلح و امنیت افزود: با شناختی که از شخصیت جناب‌عالی پیدا کرده‌ام، شما فردی صلح‌دوست هستید و باور دارم می‌توانید در مسیر تحقق صلح نقش مؤثری ایفا کنید. مطمئن هستم تلاش‌های شما در نهایت به نتایج مطلوب منجر خواهد شد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، هند ، جنگ ایران و آمریکا
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