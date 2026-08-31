سردار شکارچی: مصمم به خونخواهی رهبر شهید و شهدای میناب هستیم

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با بیان اینکه در طول جنگ آمریکا با ایران صدها نظامی آمریکایی کشته و هزاران نظامی این کشور هم زخمی شدند، گفت: ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزوست.

جوان آنلاین: جنگ تحمیلی دوم و سوم علیه ایران یکی از جنگ‌های پیچیده تاریخ جهان بود که در آن ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا و رژیم صهیونسیتی با وجود برخورداری از بیشترین و پیشرفته‌ترین امکانات، تجهیزات و فناوری‌های نوین نظامی در مقابل نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران شکست خوردند. در این جنگ نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت خداوند متعال، با اراده الهی، حمایت ملت مبعوث شده و بهره‌گیری از تاکتیک «جنگ نامتقارن» بر دو ارتش اتمی جهان یعنی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی غلبه کردند. در این زمینه و برای شناخت بیشتر نسبت به ابعاد پیروزی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر دشمن آمریکایی صهیونی با سردار «ابوالفضل شکارچی» معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح و سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت‌و‌گویی تفصیلی انجام دادیم که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید.

دفاع‌پرس: با تشکر از اینکه که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید؛ به نظر شما رسالت یک خبرنگار در شرایط حساس کنونی که در جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی هستیم، چیست؟

از همه دست‌اندرکاران حوزه رسانه تشکر می‌کنم که در جنگ تحمیلی دوم و سوم پا به پای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و در کنار مردم در میدان حضور داشتند؛ در حقیقت خبرنگاران، مدیران رسانه و مسئولان اجرایی رسانه‌ای همگی در میدان نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان تبیین، جنگ نرم و اطلاع‌رسانی حضور داشتند؛ امروز هم توفیق داشتیم که در خبرگزاری دفاع مقدس حضور پیدا کنیم و به همه دست‌اندرکاران این خبرگزاری خداقوت می‌گوییم.

دفاع‌پرس: جنگ رمضان در حقیقت جنگ شدیدی بود که ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نابودی ایران آن را به راه انداختند؛ اما این جنگ به شکست انجامید؟ به نظر شما علت شکست دشمن چه بود؟

ایران عزیز در سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ با شرایط سختی رو‌به‌رو شد. ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و انواع و اقسام توطئه‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و با کمک رژیم صهیونیستی علیه ایران شکل گرفته است؛ در حقیقت دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی هر آنچه در توان داشتند، برای دشمنی با ملت بزرگ ایران به کار گرفتند و از هر ابزاری در این زمینه استفاده کردند، اما به هر میزان که دشمن، دشمنی کرده است، ما قوی‌تر شده‌ایم و آنها ضعیف‌تر از قبل شده‌اند.

نکته قابل تأمل این است که دشمنان ملت ایران با وجود این همه دشمنی درس عبرت نگرفته‌اند و با وجود همه اقداماتی که آمریکا و هم‌پیمانانش برای دشمنی علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند، اما ما همچنان محکم در میدان ایستاده‌ایم و پیروز میدان هستیم.

دشمنان با وجود آنکه می‌دانستند ما کشور قدرتمندی هستیم، اما علیه ایران اقدام کردند و خود را داخل باتلاقی انداختند که هم‌اکنون نمی‌توانند از آن خارج شوند. دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی در ۴۷ سال اخیر هر نوع توطئه‌ای را علیه ایران اعم از پشتیبانی سیاسی، اعتباری، نظامی و امکاناتی از تروریست‌ها و معاندین را انجام دادند و در انجام همه این توطئه‌ها شکست خوردند. آمریکایی‌ها با وجود همه توطئه‌هایی که علیه ملت ایران انجام دادند و به رغم همه دسیسه‌های گوناگونی که پیگیری کردند، راه به جایی نبردند و در همه دسیسه‌هایشان شکست خوردند.

دفاع‌پرس: به نظر شما مهم‌ترین علل و عوامل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران چه بود؟ آن‌ها چه اهدافی را در جنگ با ایران دنبال می‌کردند؟

آمریکایی‌ها در جنگ با ایران ۶ هدف راهبردی را دنبال می‌کردند که رئوس این اهداف به شرح زیر است:

۱- نابود کردن گروه‌های مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا؛ امروز شاهد هستیم که گروه‌های مقاومت نه‌تنها در منطقه نابود نشده‌اند، بلکه قوی‌تر هم شده‌اند.

۲- نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران؛ با وجود حملات آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران نابود نشد.

۳- نابودی توان موشکی و پهپادی ایران؛ با وجود حملات آمریکا، اما امروز ما قوی‌تر از شروع این جنگ هستیم و تأکید می‌کنیم که توان موشکی و پهپادی ما قوی‌تر از شروع جنگ تحمیلی دوم و سوم است.

۴- تسلط بر منابع انرژی و ژئوپلیتیک؛ یکی از اهدافی که آمریکا در این جنگ دنبال می‌کرد، تسلط بر منابع انرژی و ژئوپلیتیک ایران بود و در این زمینه به هیچ عنوان اتفاقی نیفتاد و دشمن نتوانست کوچک‌ترین اقدامی کند.

۵- براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ این هدف دشمنان هم محقق نشد.

۶- تجزیه ایران؛ دشمن در انجام این هدف نهایی خود نیز ناکام ماند و در حقیقت هیچ‌کدام از شش هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی به ثمر ننشست و دشمنان در این زمینه شکست ۱۰۰ درصدی خوردند.

دفاع‌پرس: آیا صرفاً آمریکا با این شش هدف به ایران حمله کرد و همچنین ایران در جنگ با آمریکا متحمل چه میزان خسارت شده است؟ واقعیات میدانی چگونه است؟

دشمن در سطح عملیاتی و تاکتیکی خساراتی را به ایران وارد کرد؛ اما نهایتاً ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی در صحنه نبرد به مراتب بیش از ما خسارت دیدند. ما نباید به سر و صدای پروپاگاندای آمریکایی و صهیونیستی نگاه کنیم و باید به واقعیت‌های میدانی توجه داشته باشیم؛ دشمن در حقیقت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که خردادماه سال گذشته انجام داد، به دنبال رسیدن به ۶ هدف راهبردی بود که به آن اشاره کردیم، اما آنها در میدان نبرد نه‌تنها شکست خوردند، بلکه برای توقف جنگ به التماس افتادند و دست به دامن کشور‌های منطقه شدند.

دفاع‌پرس: در هفته‌های اخیر شاهدیم که رئیس جمهور آمریکا تلاش کرده تا با اقدامات روانی تنگه هرمز را جزئی از خاک آمریکا قلمداد کند. نظر شما درباره این لفاظی رئیس جمهور آمریکا چیست؟

امروزه رئیس جمهور آمریکا، حامیان و هم‌پیمانانش به عنوان مظهر شرارت و خباثت شناخته شده‌اند؛ پاسخ ما به رئیس جمهور وسران آمریکا این است که مگر در خواب ببینید که تنگه هرمز جز قلمرو آنها محسوب شود. ما اجازه حضور آمریکایی‌ها را در این منطقه نخواهیم داد؛ مصمم هستیم آمریکایی‌ها را از منطقه غرب آسیا اخراج کنیم ، انتقام امام شهید، شهدای بی‌گناه مدرسه «شجره طیبه میناب» و «لار» و همه مردم بی‌گناه‌مان نیز گرفته خواهد شد؛ این موضوع دیر یا زود دارد، اما انجام خواهد شد.

سردار شکارچی: صد‌ها کشته و هزاران مجروح آمریکایی درتجاوز و جنگ با ایران

ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز واهی و بر اساس خیالات و آرزوست؛ این ادعا‌ها همچنین می‌تواند برای فشار روانی بر جامعه ما مطرح شده باشد و در حقیقت دشمنان به‌دنبال آن هستند تا آنچه که در جنگ سخت با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به دست نیاوردند به شکل دیگری آن را کسب کنند؛ لذا ادعا‌های آمریکا مبنی برقراردادن تنگه هرمز به‌عنوان قلمرو خودآرزویی کودکانه است و دشمن آمریکایی با این آرزو‌ها به جایی نمی‌رسد.

دفاع‌پرس: مؤلفه‌های قدرت ایران در مقابل آمریکا در جنگ تحمیلی چه بود و به نظر شما چرا آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای آنان در مقابل ایران شکست خوردند؟

ما مؤلفه‌های قدرت گوناگونی در مقابل آمریکایی‌ها داریم که یکی از مهم‌ترین آنها ایمان راسخ رهبری، مردم و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به خداست؛ در حقیقت ما با توکل بر خدا بر امکانات عظیم دشمن پیروز شدیم و نشان دادیم که می‌توانیم در مقابل دشمنان بایستیم؛ البته لازم است به این نکته اشاره کنم که ما همه امکاناتمان را در جنگ با آمریکا هنوز استفاده نکرده‌ایم و برای آینده ذخیره کرده‌ایم تا بتوانیم در زمان مناسب از آنها استفاده کنیم.

دومین مؤلفه قدرت ما، رهبر حکیم خردمند و مدبر است که این موضوع چه قبل از جنگ تحمیلی سوم و چه بعد از این جنگ در دوره حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مشاهده شد؛ یکی از ضعف‌های دشمنان ما از جمله آمریکا و اسرائیل این است که چنین رهبری حکیمی ندارند؛ در حقیقت امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی را دو شرور اداره می‌کنند که خسارات سنگینی را به مردم آمریکا وارد آوردند.

سومین مؤلفه قدرت ما مردم مبعوث‌شده‌ای هستند که پشت سر رهبری و حمایت از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اراده قدرتمندی را برای مقابله با دشمنان دارند؛ آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چنین ملتی ندارند و در حقیقت بین ایران و دشمنان ما در این زمینه از زمین تا آسمان فاصله است.

چهارمین مؤلفه قدرت ایران نیرو‌های مسلح مقتدر و با اراده الهی جمهوری اسلامی ایران هستند که شهادت را افتخار خود می‌دانند و قدرتمندانه در مقابل دشمنان و شروران جهان (آمریکا و رژیم صهیونی) ایستاده‌اند. دشمن توان ادراک این موضوع را ندارد که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تا پای جان برای دفاع از مردم و سرزمین‌شان ایستادگی می‌کنند و حتما دشمن را به زانو درخواهند آورد.

سردار شکارچی: صد‌ها کشته و هزاران مجروح آمریکایی درتجاوز و جنگ با ایران

امروز شاهدیم که نیرو‌های آمریکایی در منطقه غرب آسیا دست به خودکشی می‌زنند و به زور سرنیزه در ارتش آمریکا خدمت می‌کنند؛ نظامیان آمریکایی سرخورده و افسرده شده‌اند و بسیاری از آنها به زور و اجبار خدمت می‌کنند؛ لذا قطعاً چنین ارتشی که در مقابل نیرو‌های مسلح با اراده و با ایمان ما وارد جنگ شده، شکست می‌خورد.

دفاع‌پرس: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها در جنگ‌های قبلی علیه سایر کشورها، چون پیروز شدند، فکر می‌کردند همان نتیجه را در این جنگ هم به دست می‌آورند؛ نظر شما چیست؟

ارتش آمریکا یک ارتش هالیوودی و تبلیغاتی است که برای غارت و چپاول منابع کشور‌های مسلمان ایجاد شده است؛ بزرگترین افتخار ما این است که پرده از رخ هالیوودی ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی برداشتیم و همه دنیا فهمیدند که چقدر این دو ارتش ضعیف و بی‌روحیه هستند.

امروز کشور‌های جهان و حتی برخی کشور‌هایی که ارتش آمریکا در آنها پایگاه نظامی دارد، دیگر به آمریکایی‌ها اعتماد ندارند و به این نتیجه رسیدند که آمریکایی که از خود نمی‌تواند دفاع کند، چگونه می‌تواند از متحدانش دفاع کند.

ارتش آمریکا ورزیم صهیونسیتی در این جنگ از پیشرفته‌ترین تسلیحات علیه ما استفاده کردند، اما نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به جهانیان ثابت کرد که تسلیحات فوق مدرن در مقابل اراده الهی راهی جز شکست ندارد؛ همچنین جنگ رمضان به مردم و برخی سیاستمداران آمریکایی ثابت کرد که دولتمردانی که هم‌اکنون در رأس آمریکا هستند، ارتش، منابع مالی و امکانات مردم خود را فدای رژیم صهیونیستی می‌کنند و این موضوع برای مردم آمریکا قابل پذیرش نیست.

امروزه شاهد آن هستیم که اختلاف و شکاف بسیار بزرگی در این زمینه بین مردم در آمریکا و دولتمردان آمریکایی ایجاد شده است که این یکی از برکات و محصول مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح ایران است.

دفاع‌پرس: منابع رسانه‌ای در جهان از تلفات سنگین ارتش آمریکا در مقابل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌گویند. ارزیابی شما از تعداد کشته‌ها و زخمی‌های ارتش آمریکا در این زمینه چیست؟

آمریکا و اسرائیل در این جنگ متحمل تلفات سنگینی شدند و تعداد زیادی از نظامیان خود را از دست دادند. آمریکایی‌ها سعی می‌کنند که با سانسور خبری تلفات خود را پنهان کنند؛ اما دنیا بیانیه‌ها و ادعا‌های کذب مسئولان آمریکایی را به سخره می‌گیرند.

بنا به شواهد و قرائنی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم در مقابل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران صدها نظامی خود را از دست داده است و هزاران نظامی آمریکایی در جنگ با ایران مجروح شده‌اند؛ همچنین در جریان تجاوز نظامی اسرائیل به ایران با همکاری ارتش آمریکا بیش از هزار نظامی صهیونیست کشته و هزاران نظامی صهیونیست نیز مجروح شدند؛ آمریکایی‌ها و رژیم صهیونسیتی در اعلام آمار کشته‌شدگان خود دروغ می‌گویند و واقعیت راسانسور می‌کنند برای مثال، آمار نظامیان کشته‌شده در جنگ افغانستان و عراق را سال‌ها بعد از کشته‌شدن یک نظامی آمریکایی مطرح می‌کنند و سپس جنازه آن را به خانواده‌اش تحویل می‌دهند.

سوالی که مطرح می‌شود، این است که با وجود اینکه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه ویران شده‌اند، چگونه ممکن است کلاً آمریکایی‌ها زیر ۴۰ نفر تلفات داده باشند و یا تنها تعدادی از سربازان آمریکایی در اثر حمله ایران به صورت سطحی مجروح شده باشند و این جای تأمل جدی دارد.

دفاع‌پرس: طبق گزارش منابع معتبر رسانه‌ای، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از تاکتیک‌های جدید، هوشمندانه و هدفمند در جنگ برای شکست‌دادن ارتش آمریکا ورژیم استفاده کردند. به نظر شما این تاکتیک‌ها در چه زمینه‌هایی طبقه‌بندی می‌شود؟

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در این جنگ نابرابر با استفاده از تاکتیک‌های جدید و نامتقارن در مقابل امکانات فوق مدرن آمریکایی و صهیونسیتی صف‌آرایی کردند و ضربات سختی را به دشمن آمریکایی-صهیونی وارد آوردند؛ برای مثال یک پهپاد ۴۰ هزار دلاری ایرانی هنگامی که به سمت اهداف آمریکایی یا صهیونیستی شلیک می‌شد، ارتش آمریکایی صهیونسیتی برای آنکه این پهپاد را رهگیری کند از چهارموشک به ارزش۴۰ میلیون دلار استفاده می‌کرد که این خود نشان می‌دهد که ایران چه خسارت مالی سنگینی به دشمنان آمریکایی صهیونسیتی وارد آورده است؛ با وجود این هزینه‌های مالی، هم پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیک ایرانی با عبور از لایه‌های دفاعی آمریکا و رژیم صهیونی اهداف مد نظر را در پایگاه‌های آمریکا و سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت قرار می‌دادند.

در حوزه موشک‌های بالستیک هم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به برکت تلاش و رشادت دانشمندان و فرماندهان شهیدش اعم از شهید طهرانی‌مقدم، باقری، سلامی، حاجی‌زاده و ... ضربات سختی را بر پیکره دشمن آمریکایی وارد آورد.

دفاع‌پرس: به نظر شما راه حل مشکلات منطقه که هم‌اکنون به آن مواجه هستیم، چیست؟ چگونه می‌توانیم حل مشکلات پیچیده منطقه را محقق کنیم؟

به نظر می‌رسد راه حل مشکلات منطقه و برقراری امنیت خارج‌شدن نیرو‌های آمریکایی از منطقه غرب آسیاست و این موضوع باید انجام شود. ملت بزرگ ایران به این موضوع پی برده است که راه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونسیتی استفاده از قدرت و زبان زور است و آمریکایی‌ها وصهیونیست‌ها زبانی به جز زبان زور را نمی‌فهمند؛ در حقیقت اگر ما در حوزه‌های مختلف عقب‌نشینی کنیم، دشمن ۱۰ گام به جلو می‌آید لذا نباید در مقابل دشمن ضعف نشان دهیم که البته الحمدالله تاکنون هم اینگونه بوده است و محکم در مقابل دشمن ایستادیم.

دفاع‌پرس: اگر بخواهیم به خسارت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ اشاره کنیم، چه نکاتی را می‌توان مطرح کرد؟

آمریکایی‌ها در چند حوزه در جنگ با ایران خسارت فراوان دیدند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ارتش آمریکا از درجه ابرقدرتی به چند درجه پایین‌تر تنزل داد و دیگر امروز هیچ کشوری از آمریکا و اسرائیل به‌عنوان یک قدرت حساب نمی‌برد.

در طول جنگ رمضان خسارت‌های جانی و مالی سنگینی به دشمن آمریکایی صهیونی وارد آمده که در طول حیات خبیث‌شان این موضوع بی‌سابقه بود و هیچ‌گاه آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول جنگ‌های خود به این میزان خسارت ندیده بودند و نظامیانشان در جنگ کشته و مجروح نشده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی و اشغالگران این رژیم تاکنون تا این حد در پناهگاه زندگی نکرده بودند و لذا امروز اشغالگران صهیونیست سرخورده هستند و می‌خواهند از سرزمین‌های اشغالی به هر شکلی که شده، فرار کنند؛ اما به زور و اجبار در آنجا باقی مانده‌اند؛ آمریکایی‌ها در این جنگ به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌های نظامی آنها کارایی لازم را ندارد؛ بطوریکه بعضی خسارت‌هایی که به آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد شده در کوتاه‌مدت جبران‌ناپذیر است.

سرمایه‌گذاری ارتش آمریکا در کشور‌هایی همچون بحرین، قطر، اردن، امارات و دیگر کشور‌های منطقه و احداث پایگاه نظامی درانجا به هدررفت؛ امروز با وجود توقف درگیری گسترده نظامی ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» که فاصله زیادی با خلیج فارس و تنگه هرمز دارد، نمی‌تواند موفقیت داشته باشد. در حقیقت این ناو آمریکایی جرأت پهلوگیری در کشور‌های منطقه را ندارد و کارکنانش با افسردگی و استرس و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند و با مشکل پشتیبانی رو‌به‌رو هستند تغذیه مناسب و بهداشت ندارند و در شرایط بسیار سختی در داخل ناو زندگی می‌کنند؛ آمریکایی‌ها در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به دلایل مختلف و مشکلات فراوان دست به خود کشی زده اندوتاکنون افراد متعددی خودکشی کرده‌اند.