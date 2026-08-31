رشد محتاطانه بورس/ افزایش فروش نمادهای کوچک

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در سومین روز معاملاتی هفته ۳۱ هزار و ۷۴۸ واحد افزایش یافت و در پایان معاملات به سطح شش میلیون و ۵۴۷ هزار واحد رسید.
به گزارش ایسنا، با وجود تداوم رشد شاخص کل، میزان افزایش آن نسبت به جهشهای روزهای معاملاتی گذشته کمتر بود و بازار با روندی محتاطانهتر به کار خود ادامه داد.
در سوی دیگر بازار، شاخص کل هموزن برخلاف شاخص کل حرکت کرد و با ۶۱۸۹ واحد کاهش، در سطح یک میلیون و ۸۲۱ هزار واحد ایستاد. افت شاخص هموزن در کنار رشد شاخص کل نشان میدهد که در جریان معاملات امروز، نمادهای بزرگ و شاخصساز نقش بیشتری در حفظ روند صعودی بازار داشتند و بخش قابل توجهی از نمادهای کوچکتر با فشار عرضه مواجه بودند.
در معاملات امروز بورس تهران، یک میلیون و ۲۵۷ هزار فقره معامله انجام شد و ارزش معاملات نیز رقم قابل توجهی را ثبت کرد و به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نشاندهنده تداوم وجود نقدینگی و حجم بالای دادوستدها در بازار سرمایه است.
در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی، فارس، شپنا، تاپیکو، پارسان، شستا و نوری قرار داشتند که نقش مهمی در رشد شاخص کل بورس ایفا کردند.
اما در بازار فرابورس، روند معاملات متفاوت بود و شاخص این بازار برخلاف بورس تهران حرکت کرد. شاخص فرابورس در پایان معاملات امروز ۱۳۲ واحد کاهش یافت و در سطح ۵۱ هزار و ۲۳۰ واحد قرار گرفت.
معاملات فرابورس نیز با استقبال قابل توجه معاملهگران همراه بود و در این بازار ۸۲۴ هزار و ۱۹۱ فقره معامله به ثبت رسید. از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس میتوان به فزر، کگهر، ومپنا، هرمز، نیشکر، فجهان و آریان اشاره کرد.
به این ترتیب، بازار سرمایه در روز دوشنبه اگرچه همچنان در مسیر صعودی قرار داشت، اما ترکیب معاملات نشان داد که قدرت رشد بازار نسبت به روزهای اخیر کاهش یافته و در کنار تداوم تقاضا در نمادهای بزرگ، فشار فروش در بخشی از نمادهای کوچکتر افزایش یافته است. این وضعیت میتواند نشانهای از ورود بازار به مرحلهای محتاطانهتر پس از رشدهای پرشتاب روزهای گذشته باشد.