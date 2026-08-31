جوان آنلاین: در آستانه دهم شهریورماه سالروز پدافند هوایی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش به همراه امیر سرتیپ قادر رحیم‌زاده جانشین رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، با حضور در دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های این دانشگاه بازدید کرده و در جریان آخرین دستاوردها، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و برنامه‌های آموزشی دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه، بخشی از توانمندی‌ها و دستاوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) و ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه آموزش و تربیت افسران متخصص و کارآمد به نمایش گذاشته شده است.