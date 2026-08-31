کد خبر: 1376894
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰
سیاست » اخبار کلی
اسلامی عنوان کرد

نتایج شگفت‌انگیز استفاده از فناوری پلاسما در پروژه‌های گوناگون

غ رییس سازمان انرژی اتمی گفت: اتمی فناوری پلاسما واقعاً معجزه‌ای است که در بسیاری از حوزه‌ها نقش‌آفرینی می‌کند و شاهد نتایج شگفت‌انگیز استفاده از این فناوری نوین در پروژه‌های تحقیقاتی گوناگون هستیم.

جوان آنلاین: تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت‌های توسعه فناوری پلاسما و کشاورزی رضوی با حضور محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران منعقد شد.

به گزارش مهر، این تفاهم‌نامه در راستای گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری پلاسما به امضای مهدیه بختیاری، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری پلاسما، و مهدی جفائی، مدیرعامل شرکت کشاورزی رضوی رسید.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان امضای این تفاهم‌نامه، در خصوص پیشرفت پروژه‌های فناورانه و نوآورانه این سازمان در حوزه فناوری پلاسما تصریح کرد: فناوری پلاسما واقعاً معجزه‌ای است که در بسیاری از حوزه‌ها نقش‌آفرینی می‌کند و شاهد نتایج شگفت‌انگیز استفاده از این فناوری نوین در پروژه‌های تحقیقاتی گوناگون هستیم.

اسلامی درباره تفاهم‌نامه مشترک میان شرکت‌های توسعه فناوری پلاسما و کشاورزی رضوی گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، بذرهای محصولاتی نظیر گندم، ذرت، کلزا، جو و همچنین پیاز زعفران با استفاده از فناوری پلاسما پردازش خواهند شد.

وی افزود: سال گذشته و با اجرای طرح پردازش محصولات با استفاده از فناوری پلاسما به‌صورت پایلوت توسط شرکت کشاورزی رضوی، خوشبختانه نتایج فوق‌العاده‌ای در روند کاشت و برداشت محصولات کشاورزی مشاهده شد و با توجه به دستاوردهای حاصل‌شده در مزارع و باغات شرکت کشاورزی رضوی، این تفاهم‌نامه مشترک منعقد شد.

وی تصریح کرد: با امضای این تفاهم‌نامه و در فاز اجرایی طرح مورد نظر، از فناوری پلاسما در ۱۰۰ هکتار از مزارع شرکت کشاورزی رضوی استفاده می‌شود که به‌طور حتم نقش چشمگیری در افزایش بهره‌وری کشاورزی مدرن نسبت به شیوه‌های سنتی خواهد داشت.

معاون رییس‌جمهور گفت: همچنین با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت کاهش هزینه تمام‌شده، لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی بیش از پیش احساس می‌شود؛ بنابراین بهره‌مندی از ظرفیت‌های فناوری پلاسما در این بخش می‌تواند مثمرثمر باشد.

وی عنوان کرد: برای ارتقای بهره‌وری در مزارع تحت نظر شرکت کشاورزی رضوی با استفاده از فناوری پلاسما، پساب‌ها تصفیه شده و با بازچرخانی آب می‌توان با تنش آبی مقابله کرد و همچنین قیمت تمام‌شده و هزینه‌ها نیز در این بخش کاهش خواهد یافت. مطالعات اولیه در زمینه تکمیل فرآیند سیستم تصفیه پساب‌های مورد استفاده در کشاورزی انجام شده و با آغاز فاز اجرایی، صدها هکتار از این مزارع در بخش‌های گوناگون زیر کشت خواهند رفت.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از فناوری پلاسما می‌توان روی خاک، آب و گیاهان اقدامات مناسبی انجام داد؛ در مزرعه نمونه شرکت کشاورزی رضوی، در اصل فرصت‌های گوناگونی برای بهره‌مندی از مزایای این فناوری نوین فراهم شده است تا در مقیاس‌های بزرگ‌تر بتوان از فناوری پلاسما برای انواع بذرها استفاده کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: این شرکت دارای ۲۲۰۰ هکتار باغ پسته است که سم آفلاتوکسین آن‌ها با استفاده از فناوری پلاسما زدوده خواهد شد.

گفتنی است، بر اساس این تفاهم‌نامه، زمینه‌های همکاری مشترک شامل پلاسمادهی انواع بذرها با اولویت گندم، ذرت، کلزا، جو و زیره و نیز پیاز زعفران، تولید و کاربرد آب فعال پلاسمایی در مدیریت آفات و بهره‌وری کشاورزی، به‌کارگیری فناوری پلاسما در حوزه دامپروری و استفاده از این فناوری در تکمیل فرآیند سیستم تصفیه پساب‌های مورد استفاده در کشاورزی خواهد شد.

برچسب ها: پلاسما ، سازمان انرژی اتمی ایران ، هسته ای
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار