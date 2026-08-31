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تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
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رئیس دانشگاه تهران خبر داد؛

اعطای بورس نخبگان به رتبه‌های برتر کنکور/پرداخت ماهانه ۲۰ میلیون تومان

امید رئیس دانشگاه تهران گفت: به رتبه های برتر کنکور که دانشگاه تهران را انتخاب می‌کنند، در قالب «بورس نخبگان» ماهانه ۲۰ میلیون تومان پرداخت می شود.

جوان آنلاین: محمدحسین امید در مراسم رونمایی از بورس نخبگان دانشگاه تهران که امروز نهم شهریورماه برگزار شد، با تبریک اعیاد پربرکت این ماه اظهار کرد: دانشگاه تهران در دوره‌ای قرار دارد که توسعه کیفی و ارتقای جایگاه دانشگاه در اولویت است. گرچه به دلیل سه جنگ، بخشی از فعالیت‌های دانشگاه مختل شد، اما به هر حال برنامه دانشگاه این است که جایگاه خود را احیا کند.

به گزارش مهر، وی افزود: از ابتدای سال جاری بسته‌ای را برای اجرا آغاز کردیم تا جایگاه دانشگاه را ارتقا دهیم. ارتقای کیفیت آموزش، بین‌المللی‌سازی، مسافرت علمی دانشجویان و موضوعات متعدد دیگری از ابتدای امسال آغاز شده است تا در دوره سه‌ساله به ثمر بنشیند و دانشگاه جایگاه خود را بازیابی و احیا کند.

رئیس دانشگاه تهران یکی از برنامه‌های این دانشگاه را جذب نخبگان عنوان کرد و گفت: در سال تحصیلی جاری تلاش می‌کنیم نخبگان را به سمت دانشگاه تهران جذب کنیم. طرحی با عنوان «بورس نخبگان» با همت بنیاد حامیان دانشگاه ایجاد شده و آیین‌نامه آن نیز به تصویب هیئت‌مدیره بنیاد رسیده است.

امید ادامه داد: بر اساس این طرح، رتبه‌های برتر کشوری آزمون سراسری در گروه‌های ریاضی و فنی و علوم تجربی زیر ۱۰۰، علوم انسانی و هنر زیر ۵۰ و زبان‌ها زیر ۲۰ مشمول این طرح می‌شوند.

وی تصریح کرد: دانشجویان جدیدالورود نخبه که مشمول این‌طرح باشند، ماهیانه مبلغی به عنوان بورس نخبگی دریافت می‌کنند که این مبلغ در سال جاری ماهانه ۲۰ میلیون تومان است و به حساب دانشجو واریز می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران هدف از پرداخت این بورس را کاهش دغدغه‌های دانشجویان عنوان کرد و گفت: این مبلغ پرداخت می‌شود تا دانشجو دغدغه زندگی نداشته باشد و انگیزه برای ادامه تحصیل داشته باشد.

امید با اشاره به شرایط تداوم پرداخت بورس نخبگان گفت: پرداخت ماهانه این بورس شرط تداوم دارد و دانشجو باید همچنان برتری خود را حفظ کند. معدل دانشجو نباید از ۱۷ کمتر شود. اگر معدل کمتر از ۱۷ شود، بورس حذف خواهد شد و اگر دانشجو مجدداً شرایط لازم را به دست آورد، بورس او احیا می‌شود. همه این موارد در آیین‌نامه دیده شده است.

وی افزود: آیین‌نامه بورس نخبگان امروز در سایت دانشگاه تهران بارگذاری می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران درباره شرایط مربوط به رشته‌های علوم انسانی نیز گفت: برای علوم انسانی رتبه‌های زیر ۵۰ پوشش داده می‌شوند. اما یک‌استثنا وجود دارد که برای رشته ادبیات فارسی نیز رتبه زیر ۱۰۰ مورد پذیرش است.

امید خاطرنشان کرد: توجه به گرایش زبان و ادبیات فارسی نیز بخشی از بسته‌ای است که دانشگاه تهران برای ارتقای دانشگاه در نظر گرفته است.

برچسب ها: رتبه برتر ، دانشگاه تهران ، نخبگان
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