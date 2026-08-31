جوان آنلاین: مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور از آغاز توده گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت تا ۳۰ نات در سطح استان تهران طی دقایق آینده خبر داد.
بر اساس گزارش تلفنی مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، توده گردوخاک و وزش باد شدید با سرعت تا ۳۰ نات در سطح استان تهران طی دقایق آینده آغاز خواهد شد.
زمان پیشبینی احتمالی این مخاطره تا حدود ظهر اعلام شده است.
مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور از مدیرکل مدیریت بحران استان تهران خواسته است اطلاعرسانی لازم و اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را معمول کنند.