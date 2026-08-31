زلزله ۳.۸ ریشتری شرق تهران را لرزاند

جوان آنلاین: بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۷:۱۹:۴۰ صبح امروز دوشنبه ۹ شهریور در حوالی پردیس در استان تهران به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران اظهار کرد: در پی وقوع این زمین‌لرزه، سه تیم ارزیاب به مناطق پردیس، بومهن و لواسان اعزام شدند.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون گزارشی از مصدومیت در پی این زمین‌لرزه دریافت نشده و تیم‌های ارزیاب نیز موردی از مصدومیت گزارش نکرده‌اند.

رضا طاهرخانی فرماندار شهرستان پردیس در خصوص وقوع زلزله در این شهرستان، اظهار کرد: زلزله ۳.۸ ریشتری که دقایقی قیبل رخ داد خوشبختانه تا این لحظه خسارتی در پی نداشته است.