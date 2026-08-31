رگبار و رعدوبرق در شمال کشور؛ کاهش دما در راه است

جوان آنلاین: مطابق آخرین خروجی مدلهای هواشناسی امروز دوشنبه در بخشهایی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و همچنین ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد. این شرایط فردا سهشنبه در بخشهایی از شمالغرب، سواحل دریای خزر، شمالشرق و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت.
ناپایداری بارشی در نوار شمالی کشور طی روزهای پیشرو ادامه دارد.
مدلهای هواشناسی پیشبینی بارش را تا بیش از دو هفته ارائه میکند.
در مقابل یکی از مهمترین تغییرات جوی روزهای آینده کاهش نسبی دما است.
بر اساس روند فعلی مدل آمریکایی، از غرب و نیمه شمالی کشور کاهش دما آغاز شده و در ادامه بخشهایی از نیمه شرقی نیز تحت تأثیر این روند قرار میگیرند.
همزمان، وزش باد شدید در شرق کشور طی پنج روز آینده ادامه خواهد داشت و در بخشهایی از غرب، جنوب، مرکز و دامنههای جنوبی البرز نیز بهویژه در ساعات بعدازظهر وزش باد پیشبینی میشود؛ در مناطق مستعد، این شرایط میتواند با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه شود.
دریای خزر، دریای عمان و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه خلیج فارس نیز مواج و متلاطم خواهد بود.
در تهران نیز امروز آسمان کمی ابری است و از بعدازظهر وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود. بیشینه دمای پایتخت به ۳۸ درجه و کمینه دما به ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید.