جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران درخصوص اجرای فاز دوم آزادراه شهید شوشتری اظهار کرد: برای اجرای فاز دو در حال انعقاد قرارداد هستیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه قطعه اول این پروژه چندی پیش به طول ۹.۲ کیلومتر به بهره‌برداری رسید و در خدمت شهروندان قرار گرفت، یادآور شد: قطعه دوم آزادراه شهید شوشتری نیز به طول ۶ کیلومتر اجرایی خواهد شد.

شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا موافقت‌ها از سازمان محیط زیست برای اجرای تونل در فاز دوم آزادراه شهید شوشتری اخذ شده است، تصریح کرد: چه برای تونل و چه مابقی مسیر به تفاهم رسیده‌ایم.

گفتنی است پیش از این سید محمد آقا میری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از تلاش شهردار تهران برای اخذ موافقت‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای تونل در فاز دوم آزادراه شهید شوشتری خبر داده بود.