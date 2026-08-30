ماجراجویی انتخاباتی نتانیاهو در کرانه باختری 

جوان آنلاین: به‌رغم مخالفت‌های جهانی با خشونت‌های صهیونیست‌ها در کرانه باختری، ارتش اسرائیل همچنان بر تشدید تحرکات نظامی اصرار دارد و قرار است بخشی از نیرو‌های خود در غزه و لبنان را به کرانه باختری منتقل کند؛ اقدامی که رسانه‌های عبری آن را در چارچوب تلاش نتانیاهو برای دامن‌زدن به بحران و بهره‌برداری انتخاباتی از ناامنی‌ها ارزیابی می‌کنند. این رویکرد می‌تواند تنش میان اسرائیل و فلسطینیان را به‌شدت افزایش داده و کرانه باختری را به کانون تازه‌ای از درگیری تبدیل کند.

در حالی که جنگ غزه همچنان ادامه دارد و فشار‌های سیاسی و هزینه‌های آن بر کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر صهیونیستی سنگینی می‌کند، ارتش این رژیم در اقدامی تازه، دامنه درگیری‌ها را به بخش دیگری از سرزمین‌های اشغالی کشانده و جبهه جدیدی را در برابر فلسطینیان گشوده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع عبری، ارتش اسرائیل در حال بررسی طرحی برای انتقال بخشی از نیرو‌های مستقر خود در لبنان و غزه به کرانه باختری است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طی روز‌های اخیر، شدت حملات نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است. تحلیلگران معتقدند ارتش صهیونیستی با هدف تقویت حضور نظامی در کرانه باختری و ایجاد آمادگی برای مقابله با واکنش‌ها و عملیات‌های احتمالی تلافی‌جویانه در این منطقه، در حال افزایش و بازآرایی نیرو‌های خود در این منطقه است. «اسرائیل هیوم» به نقل از منابعی در ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: «نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی جریان‌ها به دلایل سیاسی به‌دنبال تشدید تنش در کرانه باختری هستند.» به ادعای این منبع، ارتش از هیچ اقدامی در کرانه باختری که مبتنی بر واقعیت‌های میدانی نباشد، حمایت نمی‌کند.

در هفته‌های اخیر، حملات نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی و شهرک‌نشینان افراطی علیه شهر‌ها و روستا‌های فلسطینی در کرانه باختری شدت گرفته است. تخریب خانه‌های فلسطینیان و بازداشت صد‌ها نفر، بخشی از این اقدامات است؛ تحرکاتی که در راستای اجرای طرح الحاق تدریجی کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی و پیشبرد سیاست‌های کابینه راست‌گرای نتانیاهو انجام می‌شود.

بهره‌برداری سیاسی نتانیاهو

هرچند وزرای افراطی به بهانه مقابله با تحرکات گروه‌های فلسطینی، حضور نظامی در کرانه باختری را توجیه می‌کنند، اما صهیونیست‌ها معتقدند که در پشت‌پرده این ماجراجویی اهداف سیاسی نهفته است.

روزنامه هاآرتص روز یک‌شنبه در گزارشی نوشت: برخی در ارتش اسرائیل گمان می‌کنند که نتانیاهو شرایط را برای وخامت عامدانه اوضاع در کرانه باختری جهت کسب نتایج انتخاباتی فراهم می‌کند. این روزنامه عبری نوشت: بسیاری در بلوک راست، از جمله بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، تمایل خود را برای درگیری شدیدتر در کرانه باختری پنهان نمی‌کنند، چراکه این وضعیت به آنها امکان می‌دهد تا حمله نظامی پیش‌دستانه برای سرنگونی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین و به دنبال آن اشغال اراضی آن و آوارگی گسترده ساکنان آنها را توجیه کنند.

روزنامه معاریو نیز نوشت: نتانیاهو ممکن است برای به‌تعویق انداختن انتخابات به یک اقدام امنیتی متوسل شود. این روزنامه عبری تأکید کرد: «ارتش اسرائیل از قصد رهبران ائتلاف برای به‌راه‌انداختن یک درگیری جدید پیش از انتخابات، چه در کرانه باختری و چه در غزه، آگاه است، اما رئیس ستاد و ژنرال‌ها زمانی که مأمور آغاز جنگی هستند که نیاز واقعی امنیتی برای آن وجود ندارد، چه خواهند کرد؟» این رسانه عبری در ادامه نوشت: «پشت تمام تلاش‌های کابینه نتانیاهو برای به‌راه‌انداختن دوباره درگیری در یکی از مناطق، این موضوع نگران‌کننده نهفته است که برای نخست‌وزیر، انتخابات پیش‌رو ارتباطی به آینده اسرائیل ندارد، بلکه مربوط به آزادی و آینده شخصی او است.» این رسانه صهیونیستی افزود: «نتانیاهو نتایج نظرسنجی‌ها را بررسی می‌کند و از ابعاد خطرات احتمالی مطلع است و درک می‌کند؛ تاکنون نیز هیچ چیزی در رفتار او مشاهده نشده که به ما اطمینان دهد که برای به‌تعویق انداختن انتخابات به اقدامی امنیتی متوسل نخواهد شد.»

نتانیاهو هرگاه با افزایش فشار‌های داخلی و تهدید موقعیت سیاسی خود روبه‌رو می‌شود، معمولاً تلاش می‌کند با ایجاد بحران در اراضی اشغالی یا دیگر مناطق، افکار عمومی را از مشکلات داخلی منحرف کند. با توجه به نظرسنجی‌های اخیر و کاهش محبوبیت حزب لیکود و متحدان نتانیاهو، این احتمال وجود دارد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با تشدید تنش‌ها در کرانه باختری، زمینه را برای به‌تعویق انداختن انتخابات پارلمانی ماه اکتبر فراهم کند؛ اقدامی که می‌تواند به او فرصت دهد چند ماه بیشتر در قدرت باقی بماند.

با این حال، جنگ‌افروزی جدید اسرائیل در کرانه باختری می‌تواند سطح تنش‌ها با فلسطینیان را تشدید کند. از این‌رو، برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری، همزمان با گسترش شهرک‌سازی و تلاش برای تغییر واقعیت‌های جغرافیایی و جمعیتی منطقه، نگرانی‌ها درباره وقوع یک انفجار امنیتی گسترده و حتی انتفاضه سوم را افزایش داده است.