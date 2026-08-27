کد خبر: 1376258
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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۲:۰۰
سبک‌زندگی » اخبار کلی
بررسی چالش‌های کار و زندگی زنان شاغل به انگیزه فرارسیدن روز کارمند

ساعت شنی مادران کارمند خسته نمی‌شود؟!

1 چهارم شهریور چهارمین روز از هفته دولت در تقویم ملی کشورمان، به عنوان «روز کارمند» نامگذاری شده است
حسین گل‌محمدی

جوان آنلاین: چهارم شهریور چهارمین روز از هفته دولت در تقویم ملی کشورمان، به عنوان «روز کارمند» نامگذاری شده است. از موضوع زندگی کارمندی و دشواری‌های آنکه بگذریم، اما زندگی مادران کارمند، حکایت پرفراز و نشیبی دارد. زنانی که به‌رغم تحمل سختی‌های شاغل‌بودن با چالش‌های مادری و همسری نیز مواجه هستند و بی‌تردید تنظیم برنامه‌های خانه و اداره یکی از طاقت‌فرساترین کار‌های دنیاست. روز کارمند شاید مناسبت خوبی باشد تا صرفاً به جای اعطای تقدیرنامه و ارائه سخنرانی درباره نظم و انضباط اداری و وجدان کاری بسنده نشود و کمی هم به مشکلات بی‌شمار مادران شاغل پرداخته شود. بی‌تردید برای زنی که هم مادر و همسر است، هم شاغل، روز کارمند معنای دیگری دارد. انتظار او این است که در چنین مناسبتی، به بازخوانی دغدغه‌های او پرداخته شود و ساختار سازمانی و اداری فکری برای کاستن از بار سنگین مسائل و مشکلات او کند. منصفانه که به زندگی این قشر نگاه کنیم، تلاش برای تعادل‌بخشی میان خانه و اداره، نوعی بندبازی مداوم و بدون استراحت است. از همین‌رو شاید بهتر باشد با فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند، در کنار طرح مباحثی هم‌چون بهره‌وری، کمی هم از خستگی پنهان بانوان کارمند بگوییم و با آنها همدلی کنیم؛ البته نه صرفاً در کلام، بلکه در عمل نیز گامی برای رفع خستگی آنان برداریم. به این ترتیب شاید روزی برسد که ساعت شنی زندگی مادران شاغل نیز کمی استراحت کند تا آنان نیز بتوانند با انرژی و انگیزه بیشتری ادامه دهند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: زنان ، اشتغال ، کارمندان
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