ایندیپندنت: نتایج معکوس حمله به ایران به ترامپ گوشزد شده بود

جوان آنلاین: به نقل از ایندیپندنت، مقامات اطلاعاتی آمریکا نتایج معکوس حمله به ایران را به ترامپ (رئیس تروریست دولت آمریکا) گوشزد کرده بودند.

به گزارش تسنیم، این رسانه افزود: به ترامپ پیش از حمله (تروریستی) فوریه (اسفند ۱۴۰۴) به ایران، توسط مقامات اطلاعاتی از جمله تولسی گابارد، مدیر وقت اطلاعات ملی، درباره نتیجه معکوس این حمله هشدار داده شد.



در این گزارش آمده است: با وجود این هشدارها، ترامپ با مشورت وزیر جنگ و فرماندهان نظامی، عملیات «خشم حماسی» (جنگ تروریستی جنایتکارانه صهیونیستی آمریکایی علیه ایران) را در ۲۸ فوریه آغاز کرد



عواقب پیش‌بینی‌شده از جمله تلفات سنگین، طولانی شدن جنگ و فشار بر منابع آمریکا به سرعت ظاهر شد.



در این گزارش آمده است: این درگیری اکنون وارد ماه ششم خود شده و ترامپ که در ابتدا مدعی پایان شش‌هفته‌ای آن بود، برای پایان دادن به آن با مشکل رو‌به‌رو است.