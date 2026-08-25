حملات شدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: خبرنگار شبکه المنار از وقوع انفجاری مهیب و هدف قرار گرفتن شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش مهر، این رسانه لبنانی همچنین از انفجار جدید در شهرک مرکبا در جنوب لبنان خبر داد.
خبرگزاری ملی گزارش داد که آتشسوزیها در دشت مرجعیون همچنان در حال گسترش است و بادهایی که آتشسوزیهای مزارع گندم پس از گلولهباران توپخانه اسرائیل در منطقه را تشدید کردهاند، به این آتشسوزیها دامن میزنند. با ادامه گسترش آتشسوزیها، ستونهایی از دود از مزارع بلند میشود.
همزمان ارتش رژیم صهیونیستی در حومه شهرک صربین نیز انفجارهایی انجام داد.
از سوی دیگر پهپاد اسرائیلی یک خودرو ون را در جاده دوحه کفررمان در جنوب لبنان هدف قرار داد.
همچنین جنگندههای اسرائیلی روستاهای غربی صور را آماج حملات خود قرار دادند. جنگندههای رژیم صهیونیستی در دو نوبت شهرک المنصوری و در یک نویت شهرک طیرحرفا را همزمان با انجام انفجارهای مهیب در المنصوری و مجدل زون بمباران کردند.
در زوطر شرقی نیز ارتش اشغالگر انفجار بزرگی انجام داد.