کد خبر: 1376092
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۷
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۵ شهریور، آخرین مهلت اعلام علاقه‌مندی به آزمون‌های عملی کنکور

2 مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر نسبت به ثبت علاقه‌مندی به شرکت در آزمون عملی رشته علوم ورزشی و برخی رشته‌های گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اقدام کرده‌اند، گفت: متقاضیان فقط تا پایان روز پنجشنبه ۵ شهریور فرصت دارند علاقه‌مندی خود را برای شرکت در این آزمون‌ها اعلام کنند و این مهلت تمدید نخواهد شد.

جوان آنلاین: علیرضا کریمیان افزود: مهلت اعلام علاقه‌مندی به شرکت در آزمون عملی رشته علوم ورزشی و برخی رشته‌های گروه آزمایشی هنر از ۲۵ مرداد آغاز شده و تا ۳۱ مرداد ادامه داشت.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: با توجه به تمدید مهلت اعلام علاقه‌مندی در ۳۱ مرداد ماه، فرصت دیگری برای آن دسته از متقاضیانی که در بازه زمانی اولیه موفق به انجام این فرایند نشده بودند، در نظر گرفته شد و بر این اساس متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری نسبت به ثبت علاقه‌مندی خود اقدام کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور به متقاضیان توصیه کرد در زمان باقی‌مانده، پس از مطالعه دقیق اطلاعیه مربوط باید از طریق سامانه جامع آزمون سراسری نسبت به ثبت علاقه‌مندی خود برای شرکت در آزمون عملی رشته یا رشته‌های مورد نظر اقدام کنند.

برچسب ها: سازمان سنجش ، برگزاری آزمون ، علوم ورزشی
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