جوان آنلاین: دو دهه قبل بود که ۱۵هکتار از اراضی ساحلی بندرترکمن با هدف اجرای طرح گردشگری با حداقل قیمت به بخش خصوصی واگذار شد. اجرا نشدن این طرح موجب شد تا با شکایت شهرداری، قضات دادگستری استان گلستان حکم به پس گرفتن این ملک و ساختن بازارچه ساحلی دادند. سرانجام روز سهشنبه بود که رئیس دادگستری استان گلستان اعلام کرد: «اراضی ساحلی واگذارشده به شهرداری بندرترکمن، با پیگیری دستگاه قضایی به بازارچه ساحلی تبدیل شده و در روزهای آینده به بهرهبرداری رسیده و به تعدادی از افراد واجد شرایط برای راهاندازی کسبوکار واگذار میشود.»
بندرترکمن در استان گلستان با دارابودن جاذبههای طبیعی مانند دریا، جزیره آشوراده و صنایعدستی غنی ترکمن، یکی از مهمترین مراکز گردشگری استان محسوب میشود. همچنین این شهرستان در زمینه بافت انواع قالی و قالیچه و پشتی ترکمنی، سوزندوزی، زیورآلات و نمدمالی، یکی از مناطق مهم صنایع دستی به شمار میرود. از طرفی وجود جزیره آشوراده، اسکله توریستی ساحل دریا، میدان سوارکاری، پادگان روسها، زیارتگاه بهاءالدین نقشبندی و آرامگاه آقامام موجب شده تا گردشگری در آن رونق خوبی داشته باشد. همچنین دوشنبهبازار این شهرستان که از قدیمیترین بازارهای استان به شمار میرود، محلی است که در آن کشاورزان و قالیبافان محصولات خود را در این بازار عرضه میکنند.
البته این منطقه در زمینه کشاورزی از جمله کشت گندم، جو، کلزا، یونجه، شالی، خربزه، هندوانه، ذرت علوفهای و سویا نیز حرفهایی برای گفتن دارد.
همچنین پرورش ماهیان خاویاری و تولید خاویار، نام این منطقه را در جهان بلندآوازه کرده است.
قراردادی که اجرا نشد
۲۰ سال پیش در قالب قراردادی ۴۵ ساله، حدود ۱۵هکتار از اراضی ساحلی بندرترکمن در ازای اجاره ماهانه فقط یک میلیون تومان، برای اجرای طرح گردشگری به بخش خصوصی واگذار شد. سرانجام پس از گذشت دو دهه، وقتی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت، شهرداری از بخش خصوصی که زمینها به آن واگذار شده بود، شکایت کرد.
سرانجام در اولین سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان و این منطقه، با درخواست مردم و مسئولان شهرستان ترکمن، اختیاراتی ویژه به رئیس کل دادگستری تفویض و به وی مأموریت داده شد تا موضوع را بررسی و در این زمینه اقدامات قانونی انجام دهد. سرانجام پس از بررسیها و بازدیدهای مختلف، خرداد پارسال پس از نشستهای متعدد، طرفین درباره متمم قرارداد برای فراهم شدن بازگرداندن زمینهای بازارچه به شهرداری، توافق کردند. در نتیجه این توافق، این قرارداد پس از ۲۰ سال لغو و حدود ۱۵ هکتار زمینهای ساحلی بندرترکمن دوباره به شهرداری این شهر بازگردانده شد. همچنین قرار بر این شد تا در این زمینها غرفههایی با هدف ایجاد اشتغال برای متقاضیان واجد شرایط ساخته شود.
ایجاد هزار فرصت شغلی
سرانجام با پیگیری دادگستری استان گلستان، زمینها به شهرداری بندرترکمن بازگردانده شد و پس از آن، عملیات اجرای طرح توسعه بازارچه این شهر در این اراضی آغاز و بازارچه جدید ساحلی این منطقه در زمینی به مساحت حدود ۷ هزار مترمربع و با ۳۳۳ غرفه و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری احداث شد. روز گذشته بود که حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان از بهرهبرداری قریبالوقوع بازارچه جدید ساحلی بندرترکمن خبر داد و افزود: «این پروژه پس از بازگشت ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی به شهرداری بندرترکمن و با پیگیری دستگاه قضایی اجرا شده و در روزهای آینده به بهرهبرداری میرسد.» وی ادامه داد: «چهار سال پیش، در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان گلستان و در پی درخواستهای مردمی، دستور ویژهای برای تعیین تکلیف اراضی ساحلی بندرترکمن صادر شد و با اختیارات تفویضشده به دادگستری استان، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.»
این مسئول عالیرتبه قضایی استان با تأکید بر اهمیت بازگشت اراضی ساحلی به مردم تصریح کرد: «تعیین تکلیف و بازگرداندن این اراضی، اقدامی در راستای صیانت از حقوق عامه و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بازگرداندن سرمایههای عمومی به مردم است.» این اتفاق خوب در حالی افتاد که با واگذاری این غرفهها برای حدود هزار نفر فرصت شغلی ایجاد میشود. همچنین بر اساس برآوردها، بازارچه جدید سالانه حدود ۷۵ میلیارد تومان درآمد پایدار برای شهرداری بندرترکمن ایجاد میکند که درآمد حاصل از این مجموعه میتواند برای توسعه زیرساختهای شهری، اجرای طرحهای عمرانی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.