جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه در بیانیه‌ای از وضع تحریم‌هایی علیه رئیس دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه اعمال کرده است.

این تحریم‌ها رئیس دیوان، قاضی ژاپنی «توموکو آکانه» (Tomoko Akane)، و قاضی سنگالی «عبدالله یایا سو» (Abdoulaye Yaya Sow) را هدف قرار دادند.

پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود: ما با استفاده از هر ابزاری که در اختیار دولت است و با هر متحدی که می‌توانیم برای دستیابی به یک هدف مشترک همکاری کنیم، دیوان کیفری بین‌المللی را منحل خواهیم کرد و در صورت لزوم آجر به آجر آن را بر خواهیم چید!

وی دیوان کیفری بین‌المللی را متهم کرده بود که توسط شبکه‌ای قدرتمند از سازمان‌های غیردولتی چپ‌گرا و دولت‌های جهان سوم که بر اساس دشمنی خود نسبت به آمریکا متحد شده‌اند، حمایت و اداره می‌شود.

نارضایتی آمریکا از دیوان مذکور به دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ برمی‌گردد، زمانی که این نهاد قانونی به دلیل تلاش برای تحقیق در مورد جنایات جنگی مرتکب شده توسط نیرو‌های آمریکایی در افغانستان مورد هجمه قرار گرفت.

در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه مقامات دیوان به دلیل تلاش‌هایشان برای تحقیق در مورد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اعمال شد.