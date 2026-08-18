پیروزی سخت استقلال در قائمشهر/ آزادی طلسم شکنی کرد

جوان آنلاین: تیمهای فوتبال نساجی و استقلال امروز سه شنبه ۲۷ مرداد و از ساعت ۱۹:۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید. محمدرضا آزادی زننده تک گل بازی بود.
ترکیب نساجی:
علیرضا جعفرپور، ابوالضفل کوهی، هومن ربیع زاده، بهروز نوروزی فرد، محمد عیمری، صادق بوصبیح، پوریا سرابادانی، افشین صادقی، فردین نجفی (کارت زرد)، محمد حسین زاده و جواد آقایی پور
ترکیب استقلال:
حبیب فرعباسی، صالح حردانی (کارت زرد)، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، اسماعیل قلیزاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان
شروع خوب استقلالیها
تیم فوتبال استقلال بازی را بهتر آغاز کرد و خیلی زود نخستین موقعیت جدی خود را روی دروازه نساجی ایجاد کرد. در دقیقه ۲، علیرضا کوشکی از سمت چپ با عبور از مدافع نساجی وارد محوطه جریمه شد و با یک پاس خوب اسماعیل قلیزاده را صاحب موقعیت کرد. قلیزاده پس از یک چرخش زیبا اقدام به شوتزنی کرد، اما ضربه او را جعفرپور، دروازهبان نساجی، مهار کرد.
حملات استقلال ادامه پیدا کرد و آبیپوشان در دقیقه ۱۳ بار دیگر دروازه نساجی را تهدید کردند. صالح حردانی با حرکتی در عرض از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد که جعفرپور با واکنشی زیبا توپ را به کرنر فرستاد.
در دقیقه ۱۵، استقلال بار دیگر در محوطه جریمه نساجی خطرساز شد، اما پاس ارسالی برای علیرضا کوشکی کمی سرعت زیادی داشت و جعفرپور با خروج بهموقع، توپ را از مقابل پای بازیکن استقلال دور کرد.
نساجی در دقیقه ۲۷ صاحب دو موقعیت متوالی شد. ابتدا ضربه سر ربیعزاده با دخالت فرعباسی همراه شد و دروازهبان استقلال توپ را راهی کرنر کرد. پس از ارسال کرنر، نوروزیفر با ضربه سر دیگری دروازه استقلال را تهدید کرد، اما توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.
واکنش جعفرپور مانع گلزنی استقلال شد
علیرضا کوشکی در دقیقه ۳۲ بار دیگر برای استقلال خطرساز شد. او با حرکتی در عرض و در حالی که چند بازیکن نساجی مقابل خود داشت، اقدام به شوتزنی کرد که جعفرپور با واکنشی تماشایی توپ را به کرنر فرستاد.
حملات استقلالیها ادامه دار بود و در دقیقه ۳۸ آبیها صاحب ضربه آزاد شدند که کوشکی توپ را به محوطه جریمه نساجی ارسال کرد و ابوالفضل کوهی با دفعی ناقص توپ را به کرنر فرستاد.
فریدن نجفی مهاجم نساجی در دقیقه ۴۲ و با بی دقتی با آرنج دست خود به صورت رستم آشورماتوف ضربهای وارد کرد که داور او را با کارت زرد جریمه کرد.
شروع نیمه دوم
در آغاز نیمه دوم، استقلال همچنان برای رسیدن به گل تلاش میکرد و در دقیقه ۵۲ علیرضا کوشکی با شوتی از راه دور دروازه نساجی را هدف قرار داد، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و از کنار دروازه به بیرون رفت.
یک دقیقه بعد، نساجی پاسخ این حمله را داد و افشین صادقی با شوتی زمینی و کمجان دروازه استقلال را تهدید کرد، اما ضربه او مستقیماً در اختیار فرعباسی قرار گرفت.
استقلال در دقیقه ۵۹ تا آستانه باز کردن دروازه نساجی پیش رفت. صالح حردانی با حرکتی دیدنی از سمت راست وارد محوطه جریمه شد و در ادامه تلاش کرد با پاس عرضی، سحرخیزان را در موقعیتی مناسب و مقابل دروازه خالی قرار دهد، اما ربیعزاده با تکلی بهموقع و دیدنی مانع از ایجاد این موقعیت شد و دروازه تیمش را نجات داد.
حملات استقلال ادامه داشت و آبیپوشان در دقیقه ۶۳ نیز فرصت مناسبی برای گلزنی به دست آوردند. حردانی بار دیگر با حرکتی تماشایی از سمت راست وارد محوطه جریمه شد و با ارسال پاس کاتبک، توپ را روی نقطه پنالتی به اسماعیل قلیزاده رساند، اما ضربه محکم این بازیکن با اختلاف زیادی از بالای دروازه نساجی به بیرون رفت.
آزادی طلسم شکنی کرد
محمدرضا آزادی دقایقی پس از ورود به زمین بازی موفق شد در دقیقه ۸۳ گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند تا پس از مدتها برای استقلالیها گلزنی کند.