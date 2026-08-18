جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌و‌گو با معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور به تشریح مهم‌ترین تحولات و رایزنی‌های دستگاه دیپلماسی ایران در خلال جنگ ۴۰ روزه تا به امروز پرداخت.

عراقچی: تنش‌های ایران و آذربایجان با یک تماس تلفنی پزشکیان پایان یافت

وزیر امور خارجه با اشاره به سفر‌های منطقه‌ای پزشکیان، از تأثیر شگرف ارتباط کلامی و زبانی او در بهبود روابط با اقلیم کردستان عراق و آذربایجان خبر داد.

عراقچی تأکید کرد که یک تماس تلفنی رئیس‌جمهور پزشکیان با رئیس‌جمهور آذربایجان، تمام تنش‌های موجود در روابط دو کشور را به کلی تغییر داد و ورق را برگرداند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه پزشکیان به «نظریه‌پرداز سیاست خارجی» تبدیل شده، خاطرنشان کرد که او معتقد است دستاورد‌های حاصل از گفت‌و‌گو و دیپلماسی، بسیار فراتر از تنش و بداخلاقی‌های سیاسی است.

عراقچی افزود پزشکیان با ارائه استقلال عملیاتی به سیاست خارجی و اعتماد به مدیران، مسیر گفت‌و‌گو برای حل‌وفصل اختلافات را با استفاده از میانجی‌گری (به‌ویژه پاکستان) هموار کرد تا ضمن حفظ اصول، منافع ملی کشور در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور با هدف‌گذاری برای همگرایی کشور‌های اسلامی مشابه اتحادیه اروپا، پیشنهاد ایجاد شبکه ریلی مشترک برای اتصال پاکستان به ایران و عتبات عالیات را مطرح کرده است.

عراقچی: جنگ اخیر ثابت کرد آمریکا حتی از پایگاه‌های خودش هم نمی‌تواند دفاع کند

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به ضربات مهلک رزمندگان و مجاهدان ایران و محور مقاومت به پایگاه‌های نظامی آمریکا در سطح منطقه گفت:جنگ‌های اخیر نشان داد کشور‌هایی که فاقد پایگاه‌های نظامی آمریکا بودند، آسیب کمتری دیدند؛ در حالی که پایگاه‌های خارجی نتوانستند حتی از منافع خود در برابر ضربات مقاومت دفاع کنند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات محیط امنیتی منطقه در سایه رخداد‌های جنگ رمضان اظهار داشت: رویکرد نوین امنیتی در منطقه باید مبتنی بر «امنیت دسته‌جمعی» و حل ناترازی‌های اقتصادی باشد، چرا که بدون همکاری همه‌جانبه، صلح پایدار در خلیج فارس میسر نخواهد بود.

عراقچی همچنین در تشریح عملکرد دوحه و پاکستان در مقام طرف‌های واسط در این جنگ اظهار داشت: قطر و پاکستان نقش میانجی‌گری مؤثری را میان ایران و واشنگتن ایفا کردند و در حال حاضر روابط تهران و دوحه در مرحله بسیار مطلوبی قرار دارد.

مسئول دستگاه دیپلماسی ایران سپس با گریز به آخرین تحولات پرونده آتش بس و مذاکرات میان ایران و آمریکا گفت: ما در جنگ اخیر به دنبال «آتش‌بس» نبودیم، بلکه خواهان «خاتمه قطعی جنگ» بودیم؛ چرا که معتقدیم آتش‌بس موقت تنها الگوی تکرار درگیری‌ها را بازتولید می‌کند.

وی با تشریح جزئیات بیشتر این مذاکرات اظهار داشت: واشنگتن که در روز‌های نخست با «تسلیم‌نامه ۱۵ بندی» وارد میدان شده بود، پس از ناامیدی از تمامی ابزار‌های فشار از جمله اغتشاش و تجزیه‌طلبی، در نهایت مجبور به مذاکره بر سر یک «یادداشت تفاهم ۱۴ بندی» شد.