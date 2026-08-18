کد خبر: 1374785
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۹
سیاست » اخبار کلی
حاج‌علی‌اکبری:

انتقام دستور کار اصلی ملت ایران و آزادگان جهان است

1 رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت: انتقام امروز به یکی از مطالبات و دستورکار‌های جدی ملت ایران تبدیل شده است و این مسئله تنها به ایران محدود نمی‌شود، بلکه در دستور کار همه آزادگان جهان قرار دارد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، در مراسم گرامیداشت چهلمین روز تدفین «آقای شهید ایران» که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: مجلس امروز ما در چهلمین روز تدفین پیکر مطهر امام شهیدمان و خانواده مکرم ایشان تشکیل شده است؛ آن هم در محیطی که سرشار از خاطره‌های امت با این امام بزرگ و قائد عظیم‌الشأن است.

به گزارش فارس، وی افزود: صدای امام شهیدمان هنوز در محیط مصلی طنین‌انداز است؛ در نماز جمعه‌ای که به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی در آن حضور پیدا کردند، در نماز‌های عید سعید فطر و بالاخره در خاطره جمعی ما از برنامه وداع با امام شهیدمان.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ادامه داد: دل‌ها بعد از این ۴۰ روز آرام نشد، بلکه دلتنگی‌ها بیشتر شد؛ از زمانی که پیکر مطهر امام شهید ما در مجاورت حریم عرشی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) و در ورودی آن حریم آسمانی، محل اقامت همیشگی ایشان شد تا از زائران حضرت رضا (ع) استقبال کند.
حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: برادران و خواهران عزیزم، امروز بهترین فرصت است تا از یکی از مهم‌ترین درس‌های مکتب امام شهیدمان سخن بگوییم و آن، درس مقاومت است.

وی گفت: امام راحل کبیر و عظیم‌الشأن ما این هنر را داشت که با نگاهی فقیهانه، نگاهی از سر بصیرت و عرفان، همراه با روح جهادی و شجاعتی کم‌نظیر، از مکتب انبیا و اولیا و پیامبر اعظم (ص) درس استقامت را به تمام معنا دریافت کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه افزود: امام بزرگوار این هنر را داشت که این درس بزرگ را به ملت عزیز ایران تقدیم کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با اشاره به جایگاه استقامت در مکتب انبیا اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) مأمور به ایستادگی و استقامت بودند و امت اسلامی نیز برای مقابله با جریان کفر و طاغوت، راهی جز مقاومت ندارد؛ چراکه تنها با مقاومت می‌توان در برابر این جریان ایستاد و سدی محکم ایجاد کرد. امام امت نیز در این مسیر به پیامبر اعظم (ص) تأسی کرد و به این ترتیب، انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین معجزات زمان ما شکل گرفت.

دمیدن روح مقاومت در ملت ایران؛ هنر بزرگ امام خمینی (ره)

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با اشاره به تلاش‌های امام راحل برای هموار کردن مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب افزود: هنر بزرگ امام خمینی (ره) این بود که روح مقاومت و ایستادگی را در ملت ایران زنده کرد و به مردم آموخت برای تحقق آرمان الهی که همواره هدف انبیا و اولیای الهی بوده است، باید ایستاد و از مسیر عقب‌نشینی نکرد.

وی ادامه داد: امروز دکترین امام خمینی (ره) و نظریه مقاومت ایشان، به تعبیر رهبر شهید، در جهان شناخته شده است و به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مکتب سیاسی انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

امانت امام به شاگرد برجسته مکتبش رسید

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با اشاره به تداوم این مسیر پس از رحلت امام خمینی (ره) گفت: این امانت بزرگ به شاگرد برجسته مکتب امام سپرده شد؛ شخصیتی که با ظرفیت‌های عظیم درونی خود، این مکتب را در عرصه عمل دنبال کرد.

وی افزود: این عبد الهی و فقیه تمدن‌شناس و تمدن‌ساز، با به میدان آوردن جان، روح مطهر و عزم راسخ خود، راه مقاومت امام کبیر را با تدبیر و درایت ادامه داد و آن را به مرحله تحقق رساند.

«ایران قوی»؛ دستورکار امام شهید

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: امام شهید، «ایران قوی» را به‌عنوان دستورکار خود قرار داد و به ما آموخت که ساختن ایران قدرتمند، بدون شکل‌گیری یک مقاومت فراگیر و سراسری در کشور امکان‌پذیر نیست.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری انتقام خون شهدا اظهار کرد: «انتقام» امروز به یکی از مطالبات و دستورکار‌های جدی ملت ایران تبدیل شده است و این مسئله تنها به ایران محدود نمی‌شود، بلکه در دستور کار همه آزادگان جهان قرار دارد.

حاج‌علی‌اکبری افزود: او با طراحی مدبرانه، تمام وجوه زیست این ملت را در چارچوب مکتب مقاومت قرار داد. رهبر شهید انقلاب با تمام وجود از مردم‌سالاری و جمهوریت نظام حفاظت کرد. ایشان شخصیتی بودند که از پدر و مادری فرزانه و پارسا، از پدری فقیه و مادری دانشمند، میراثی ارزشمند به همراه داشتند و در همان مکتب تربیت شدند و جهاد خود را آغاز کردند.

رهبر شهید در عرصه علم به بالاترین مراتب اجتهاد رسیدند

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: رهبر شهید در عرصه علم به بالاترین مراتب اجتهاد رسیدند و خدای متعال به ایشان توفیق داد تا با استعداد و ظرفیت کم‌نظیر خود، جانشان را به نور معنویت و تقوا بیارایند و در مسیر کمال، فضیلت‌های اخلاقی را در عالی‌ترین مراتب کسب کنند. بهره‌مندی از نفس مسیحایی و عزم راسخ امام راحل (ره) و همراهی گام‌به‌گام با ایشان از دوران جوانى، وی را به امینِ امام و امت مبدل ساخت تا در نهایت شایستگی، عهده‌دار مسئولیت خطیر ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی شود.

به گفته وی شهادت مظلومانه این ولی خدا پس از ۷۰ سال جهاد خالصانه در جایگاه ولایت و مرجعیت که در ماه مبارک رمضان و در کنار خانواده و همراهانش به دست شقی‌ترین دشمنان رخ داد سرآغاز فصل جدیدی از رسالت الهی وی شد.

وی با اشاره به ترس رئیس جمهور آمریکا از انتقام و ماجرای خروج وی از نشست ترکیه گفت: ترامپ پلید ملعون از ماشین غذا باید به ماشین زباله پناه ببرد.

شهادت مظلومانه رهبر انقلاب رستاخیز بزرگ آزادی‌خواهان جهان را رقم زد

حاج‌علی‌اکبری گفت: این شهادت، بعثت و رستاخیز عظیمی در میان ملت ایران، ملت‌های منطقه و تمامی آزادی‌خواهان جهان پدید آورد که با گذشت بیش از شش ماه از آن، همچنان درس ایستادگی، قیام و مقاومت را در عالی‌ترین سطح تزریق می‌کند.

وی در پایان با یاد و خاطره همسر امام شهید گفت: همسر رهبر شهید انقلاب یار همیشگی امام شهید بودند و امام شهید همیشه صبر و ایثار شگفت‌انگیز و زهد همسرشان را به عنوان یک مثال بزرگ بر زبان جاری می‌کردند.

برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، انتقام ، حاج علی اکبری
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