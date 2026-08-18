ارائه خدمات درمانی رایگان به ۶۶ هزار مجروح در جنگ اخیر

جوان آنلاین: جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به عملکرد سازمان اورژانس در شرایط جنگی اظهار کرد: سازمان اورژانس کشور با برخورداری از ۳۵۰۰ پایگاه و نزدیک به ۳۰ هزار نیروی انسانی تخصصی و کارآمد، از همان ساعات اولیه جنگ وارد میدان شد و ظرفیتهای خود را برای ارائه خدمات اضطراری افزایش داد.
به گزارش تسنیم، رئیس سازمان اورژانس کشور با تشریح اقدامات نظام سلامت و سازمان اورژانس در جریان جنگ اخیر ادامه داد: در مجموع حدود ۶۶ هزار مصدوم در بیمارستانها خدمات دریافت کردند، بدون اینکه حتی یک ریال از آنان دریافت شود.
️وی افزود: ساختار سازمان اورژانس بهگونهای است که همواره آمادگی مواجهه با بحران را دارد و با انجام تغییرات فرایندی میتوان ظرفیت آن را تا ۵۰ درصد افزایش داد. در جریان جنگ نیز این ظرفیت فعال شد و تلاش کردیم در کوتاهترین زمان ممکن به محل حوادث و حملات در استانهای مختلف برسیم، بدون اینکه خدمات روزمره مردم دچار اختلال شود.
میعادفر با اشاره به جابهجایی جمعیت در جریان جنگ گفت: در برخی استانها از جمله تهران و اصفهان، جمعیت قابل توجهی جابهجا شد و بخشی از این افراد، سالمندان و بیماران دارای بیماریهای مزمن بودند که به مناطق کمخطرتر مراجعه کردند. در استانهایی که افزایش جمعیت داشتند نیز باید همزمان با ارائه خدمات معمول، ظرفیت خدمات اورژانسی افزایش پیدا میکرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور، مرکز مدیریت بحران سلامت را یکی از محورهای اصلی هماهنگی درونبخشی و بینبخشی در زمان جنگ دانست و گفت: این مرکز با حضور مجموعههای مختلف حوزه سلامت، از درمان و دارو و غذا تا بهداشت و انتقال خون، نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاهها داشت.
وی یکی از دستاوردهای مهم این دوره را ایجاد مرجع واحد برای ارائه آمار عنوان کرد و افزود: تلاش شد آمار دقیق و قابل اتکا جمعآوری شود و برای همه مسئولان یک زبان واحد آماری وجود داشته باشد تا در اطلاعرسانی عمومی، اعداد متفاوت و متناقض ارائه نشود. سخنگوی وزارت بهداشت نیز مسئول ارائه آمار مصدومان بود و آمار مربوط به جانباختگان نیز از مسیرهای مشخص اعلام میشد.
میعادفر همچنین از ایجاد شیوههای جایگزین برای حفظ ارتباط مردم با اورژانس ۱۱۵ خبر داد و گفت: پس از آسیب دیدن یکی از مراکز امدادی و مرکز دیسپچینگ، این احتمال را پیشبینی کردیم که در صورت آسیب به مرکز پاسخگویی، ارتباط مردم با اورژانس قطع شود. به همین دلیل سامانهای طراحی شد تا کارکنان پاسخگوی ۱۱۵ بتوانند در صورت نیاز از منازل خود پاسخگوی تماسهای مردم باشند.
وی افزود: در ادامه، مراکز جایگزین نیز پیشبینی شد تا در صورت آسیب به یک مرکز، ارتباط مردم با اورژانس قطع نشود. این تجربه در ادامه توسعه پیدا کرد و اکنون در برخی استانها مراکز پشتیبان و جایگزین برای استمرار فعالیت دیسپچینگ ایجاد شده است.
️ رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آسیب دیدن برخی پایگاهها، آمبولانسها و مراکز اورژانس در جریان جنگ گفت: با وجود این آسیبها، ارائه خدمات به مردم بهصورت یکپارچه ادامه پیدا کرد و در مجموع در جریان این دورههای جنگی، حدود ۶۶ هزار مصدوم در بیمارستانها خدمات دریافت کردند، بدون اینکه یک ریال از آنها دریافت شود.
میعادفر همچنین به اقدامات انجامشده برای افزایش تابآوری بیمارستانها اشاره کرد و گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، با توجه به مسئولیتی که در حوزه پدافند وزارت بهداشت داریم، برنامه افزایش تابآوری بیمارستانها را دنبال کردیم.
وی ادامه داد: مقرر شد بیمارستانها حداقل برای ۷۲ ساعت از نظر آب، برق و سوخت استقلال و آمادگی داشته باشند تا در صورت وقوع حادثه، ارائه خدمات متوقف نشود. در برخی بیمارستانها نیز این ظرفیت به بیش از یک هفته افزایش پیدا کرده است.
️رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به نقش برنامهریزی و پیشبینی در مدیریت بحران گفت: اگر از قبل برای تأمین دارو، تجهیزات، سوخت و زیرساختهای حیاتی پیشبینی لازم انجام نمیشد، در جریان جنگ با مشکلات جدی مواجه میشدیم. آمادگی امروز نتیجه همین برنامهریزی و تجربهاندوزی است.