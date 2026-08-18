تارتار: ناراحتی اورونوف طبیعی است/ یکی دو بازیکن دیگر نیاز دارم

جوان آنلاین: تیم فوتبال پرسپولیس عصر فردا (چهارشنبه) در جریان هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران میزبان استقلال خوزستان است. مهدی تارتار در نشست خبری پیش از بازی مقابل استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، گفت: فردا بازی خیلی مهمی داریم. این بازی یکی از فینال‌های ماست. تمام بازیهایمان را باید به چشم فینال ببینیم. با تیمی بازی داریم که خیلی منظم بازی می‌کنند و کادر فنی خیلی خوبی دارند. شناخت خوبی از تیم‌شان دارند و در چند سال گذشته نتایج خوبی گرفته‌اند.

سرمربی پرسپولیس افزود: استقلال خوزستان بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای دارد و می‌توانند کار را برای ما سخت کنند، اما محکوم به برد هستیم و بچه‌ها خیلی خوب تمرین کرده‌اند. به قدری با انگیزه هستند که کار ما را برای انتخاب ترکیب سخت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: اگر قرار است لیگ تعطیل شود و تیم‌های آسیایی به این مسابقات بروند به ضرر ماست، اما اگر بازی‌ها منظم باشد و بازی‌های بیشتری آن تیم‌ها انجام دهند به سود ما خواهد بود.

تارتار درباره چالش انتخاب بازیکنان گفت: تیمی که هدف بزرگی دارد باید در هر پست دو بازیکن خوب داشته باشد. ما ۳ روز پیش بازی کردیم و فردا در روز چهارم باید یک بازی دیگر کنیم. سعی می‌کنیم همه بازیکنان را در سطح خوب نگه داریم. این چالش خیلی شیرین است و مهمتر از آن این است که بچه‌ها اتحاد با یکدیگر داشته باشند.

وی در پاسخ به ایسنا مبنی بر انتقاد‌ها از عملکرد پرسپولیس در نیمه دوم بازی برابر شمس آذر و اینکه آیا روی این نقاط ضعف کار کرده است، خاطرنشان کرد: ما خیلی زمان نداشتیم که کار تاکتیکی زیادی انجام دهیم و بیشتر ریکاوری کردیم. سعی می‌کنیم در جلسات فنی بازیکنان را توجیه کنیم. آن بازی شرایط خود را داشت و توانستیم با نتیجه خوبی بیرون بیاییم و الان تمرکز ما روی بازی فرداست.

وی درباره اینکه آیا دنبال بردن با کلین شیت است یا خیر، گفت: تنها هدف ما بردن بازی‌هاست و اگر با کلین شیت باشد بیشتر دوست دارم. اما هدف اصلی ما بردن حریفان است.

تارتار درباره ناراحتی اورونوف پس از نیمکت نشینی در بازی قبل و نحوه مدیریت این تعداد بازیکن خوب در پرسپولیس، اظهار کرد: ما یکی دو بازیکن دیگر نیاز داریم و هنوز تیم کاملی نشده‌ایم و از نظر تعداد مشکل داریم. حواشی که من احساس نکردم. اوستون با هماهنگی کادر پزشکی به رختکن رفت که برای شروع نیمه دوم آماده شود، اما اگر هم ناراحت شده باشد در فوتبال این مسائل طبیعی است. اوستون بازیکن خیلی خوبی است، اما بازیکنان دیگر تیم هم خیلی خوب هستند. همه بازیکنان تلاش می‌کنند، اما چیدمان ترکیب با سرمربی است و این موضوع در تیم ما کاملا جا افتاده است.

سرمربی پرسپولیس درباره بحث لو رفتن ترکیب تیم خاطرنشان کرد: اولا من خیلی فضای مجازی را رصد نمی‌کنم، اما این موضوع را شنیدم که ما برخورد کردیم، اما اصلا چنین چیزی نبوده و بچه‌های ما خیلی حرفه‌ای هستند. درباره ترکیب تا جلسه فنی واقعا نمی‌دانیم و بچه‌ها انقدر نزدیک و با کیفیت هستند که کار برای ما خیلی سخت است.

تارتار درباره اینکه ابتدای انتخابش خیلی از هواداران موافق او نبودند، اما او نشان داده می‌تواند سرمربی بزرگی شود و حتی لقب تارتتا به او داده‌اند، گفت: اینکه هواداران ما دغدغه پرسپولیس را همیشه دارند جای تقدیر دارد. من از مطالبه گری هواداران پرسپولیس خوشم می‌آید و نشان از عشق آن هاست که ایرادی ندارد. اگر در شروع من را نپذیرفته‌اند به آنها حق می‌دهم. شاید در گذشته از نطر جذب بازیکنان از تیم‌های من به پرسپولیس سوء تفاهم‌هایی بوده است. ما راه سختی در پیش داریم و باید خیلی از ضعف‌هایمان را برطرف کنیم. خیلی ایراد داریم و امیدوارم تماشاگران از ما حمایت کنند.

وی درباره لقب تارتتا نیز گفت: من مهدی تارتار هستم و سعی می‌کنم مثل خودم باشم. من از همه مربیان یاد می‌گیرم و سعی می‌کنم در هر تیمی فلسفه‌ای مطابق با آن تیم داشته باشم. سعی می‌کنم بازی مالکانه را از پپ گواردیولا الگوبرداری کنم، بازی‌های دفاعی را از سیمئونه، پرس را از یورگن کلوپ و ضربات آزاد را از آرتتا یاد بگیرم. تیم من الان به گونه‌ای است که می‌توانم بازی‌های ترکیبی را اجرا کنم.

وی درباره مصدومان احتمالی نیز گفت: یک مقدار بچه‌ها خسته شده‌اند و شاید در شروع تغییراتی داشته باشیم شاید هم نه.