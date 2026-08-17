وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه غنا اعلام کرد: ژاپنی‌ها در اظهارات خود درباره سفر پوتین به ایتوروپ، نزاکت را زیرپا گذاشته‌اند. سفیر ژاپن را احضار کردیم، اما نیامد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با ساموئل اوکودزتو آبلاکوا همتای غنایی خود دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش مهر، وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه غنا اعلام کرد: روسیه در آینده نزدیک با جامعه اقتصادی کشور‌های غرب آفریقا (اکوواس) یادداشت تفاهم همکاری، از جمله در زمینه امنیت امضا خواهد کرد.

سرگئی لاوروف در ادامه اضافه کرد: به کارگیری نظامیان اوکراینی در حملات تروریستی در آفریقا توسط حامیان خارجی نگران کننده است.... رئیس‌جمهور غنا حضور خود در اجلاس روسیه– آفریقا در ماه اکتبر در مسکو را تأیید کرده است.

وی سپس افزود: ژاپنی‌ها در اظهارات خود درباره سفر پوتین به ایتوروپ، نزاکت را زیرپا گذاشته‌اند. سفیر ژاپن را احضار کردیم، اما او به دلایل نامشخصی نتوانست در این نشست حاضر شود. عدم حضور سفیر ژاپن در وزارت امور خارجه روسیه تعجب آور است. توکیو باید به جای هجمه وارد کردن به روسیه، به مسائل داخلی خودش رسیدگی کند.