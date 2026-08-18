جوان آنلاین: جهادگران در سالهای اخیر با حضور در مناطق محروم، روستاهای دورافتاده و محلههای کمبرخوردار، دامنهای وسیع از خدمات درمانی، آموزشی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی را به مردم ارائه کردهاند، خدماتی که در بسیاری از نقاط، فاصله مردم با امکانات تخصصی را کاهش داده است. حالا اعلام شده، بزرگترین اردوی جهادی پزشکی و سلامت استان کرمان، قرار است به یاد رهبر شهید و با هدف تمرکز بر نیازهای درمانی اقشار کمبرخوردار، از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در ۱۱ شهرستان برگزار شود. اردویی که پیشبینی شده، با بهرهگیری از ظرفیت گروههای جهادی، دانشگاههای علوم پزشکی، بسیج، هلالاحمر، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، حدود ۶۰ هزار خدمت پزشکی و سلامت به ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر ارائه کند.
سالهاست، جهادگران کرمانی در روستاهای محروم و کمبرخوردار استان با برپایی اردوهای تخصصی، خدمات پزشکی، مشاورهای و آموزشی بیشماری عرضه کردهاند. این گروهها با شناسایی نیازهای محلی در حوزههایی، چون درمان، غربالگری، آموزش بهداشت و ارجاع بیماران فعالیت دارند و تلاش میکنند خدمات تخصصی را به نقاط کمدسترسی برسانند.
حالا و به گفته استاندار کرمان، قرار است بزرگترین اردوی جهادی پزشکی و سلامت این استان از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه در ۱۱ شهرستان برگزار شود.
محمدعلی طالبی در تشریح برنامههای این رزمایش جهادی پزشکی توضیح میدهد: «این اردو با همکاری بنیاد علوی، دانشگاههای علوم پزشکی، بسیج، جمعیت هلالاحمر، فرمانداریها و دستگاههای مختلف برگزار خواهد شد.»
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی عملیاتی میان نهادهای مشارکتکننده میافزاید: «هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مشارکتکننده برای ایجاد همافزایی در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات پزشکی و سلامت به مردم انجام شده است.»
برگزاری چنین اردوهایی، علاوه بر رساندن خدمات به جامعه هدف، میتواند الگویی برای همافزایی ظرفیتهای پراکنده در استان باشد. ظرفیتی که از امکانات دانشگاههای علوم پزشکی و توان گروههای داوطلب تا توان اجرایی فرمانداریها، نهادهای امدادی و حمایت بنگاههای اقتصادی را در بر میگیرد.
استاندار کرمان با اشاره به اقدامات مقدماتی برای برگزاری این رزمایش اظهار میکند: «کاری که از الان در حال انجام است، شناسایی جامعه مخاطب و کسانی است که نیازمند دریافت خدمات پزشکی و سلامت هستند.»
این مرحله، یکی از مهمترین بخشهای برنامهریزی برای اردوی جهادی محسوب میشود، زیرا خدمات درمانی زمانی اثربخشتر خواهد بود، که بر پایه شناسایی دقیق نیازهای مردم، اولویتبندی بیماران و تعیین مسیر ارجاع و پیگیری درمان ارائه شود. جامعه هدف این رزمایش، بهویژه در دهکهای یک و دو و اقشار کمبرخوردار اعلام شده است.
خدمات تخصصی و پیگیری درمان
استاندار کرمان درباره محورهای اصلی خدمترسانی در این اردو میگوید: «این اردوی جهادی در سه حوزه بهصورت ویژه برگزار خواهد شد که بیماریهای چشم، دهان و دندان و سایر نیازهای پزشکی و سلامت مردم را شامل میشود.»
براساس برنامهریزی انجامشده، خدمات چشمپزشکی، دهان و دندان و زنان و زایمان در کانون فعالیت این رزمایش قرار دارد. غربالگری بیماران، ویزیت و خدمات پزشکی، خدمات مامایی، آموزش و مشاوره سلامت، ارجاع بیماران نیازمند درمانهای تکمیلی و پیگیری روند درمان، از جمله خدمات پیشبینیشده برای این برنامه است.
اهمیت این رویکرد در آن است که خدمترسانیها به یک مراجعه یا ویزیت محدود نمیشود و برای بیماران نیازمند، مسیر دریافت خدمات بعدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله بهویژه در حوزه بیماریهای چشمی و مشکلات دهان و دندان که میتواند کیفیت زندگی افراد را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد، اهمیت بیشتری دارد.
طالبی ابراز امیدواری میکند که این تجربه به الگویی پایدار در استان تبدیل شود و میگوید: «برگزاری این اردو تجربه مناسبی از همافزایی میان دستگاههای مختلف در ارائه خدمات پزشکی و سلامت به مردم ایجاد کند و این الگو در نقاط مختلف استان نیز تعمیم یابد.»
وی همچنین بر نقش بخش خصوصی در پشتیبانی از این حرکت تأکید کرده و میافزاید: «بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز در این اردو حمایت و همراهی لازم را خواهند داشت؛ ضمن اینکه با مشارکت دستگاههای مختلف و بخش خصوصی، خدمات پزشکی و سلامت مورد نیاز مردم در مناطق هدف ارائه و زمینه تعمیم این همکاری به نقاط مختلف استان فراهم میشود.»
رزمایش جهادی پزشکی کرمان که به یاد رهبر شهید برگزار میشود، میتواند آزمونی برای سنجش توان شبکهای استان در رساندن خدمات تخصصی به مردم مناطق کمبرخوردار باشد. آزمونی که موفقیت آن در گرو شناسایی دقیق بیماران، استقرار مناسب تیمهای تخصصی و تداوم پیگیری درمان پس از پایان چهار روز خدمترسانی خواهد بود.