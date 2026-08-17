جوان آنلاین: سرلشکر مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه صبح امروز در مراسم تجلیل از خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: امروز خوشحالم که درخدمت سرداران جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای هستم.

وی افزود: ما بعد از جنگ رمضان یک وضعیت بدیع و جدیدی را در صحنه جهانی و منطقه‌ای و کشوری ملاحظه می‌کنیم. در این فرازی که نقطه عطف آن شهادت جانسوز رهبر شهید انقلاب اسلامی بود با یک بعثت در جامعه مواجه شدیم و آنچه دوستان گزارش می‌کنند بیانگر نگاه متفاوت به انقلاب در جهان است. این موضوع نتیجه بعثت درونی انسان‌هاست که در نتیجه آموزه‌های درونی انقلاب اسلامی حالی در انسان‌ها ایجاد شد که تبلور اقدامات فرهنگی و شناختی انقلاب اسلامی است. با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی قریب ده روز رهبری انقلاب را این جامعه بعثت یافته برعهده گرفته است.

جانشین فرمانده کل سپاه عنوان کرد: مفاهیمی در این حرکت وجود دارد که برای دنیا جالب توجه شده؛ زیرا انقلاب اسلامی آزادی روحانی و معنوی را در عین تنعم مادی ارائه می‌کند. آنچه این انقلاب دنبال می‌کند اصول اساسی است که موجب می‌شود جاذبه این نظام در قدرت سخت آن نیست بلکه جاذبه آن در قدرت نرمی است که شما خبرنگاران در حال انجام رسالت آن هستید. انقلاب ما انقلاب راه حق و حقیقت عدل و مبارزه با ظلم است. امروز دشمن ما مدعی است می‌خواهد ریشه ۳ هزار ساله ما را برکند در صورتیکه ما ریشه هفت هزار ساله داریم. دشمن به‌دنبال مقابله با دین و دانش ماست. حرکت‌های دشمن درمراحل مختلف با شکست مواجهه شده است.

ایزدی گفت: در آخرین مرحله دشمن به‌دنبال این ایجاد یک جنگ ترکیبی چندوجهی بود که با شکست مواجه شد و نتیجه آن بعث ملت بود که شما خبرنگاران نقش بسزایی در ایجاد آن داشتید. دشمن تلاش داشت سرمایه اجتماعی نظام را از آن خود کند اما در رأس اصحاب رسانه ما یک‌فقیه جامع‌الشرایط و یک سردار بزرگ قرار داشت که با اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای بافته طولانی‌مدت دشمن را از بین برد. در نتیجه اقدامات او ایران اسلامی قوی‌تر و استوارتر در دنیا نشان داد.

وی در ادامه بیان کرد: تعداد هواگردهایی که از دشمن بعد از اقدامات ارزشمندی که درحوزه شناختی انجام شده بیش از ۲۰۰ عدد است که آثار متعددی در سطح جهانی داشته است. حرکت رزمندگان لبنانی در مقابل شش لشکر لبنانی یک‌ حرکت عاشورایی بوده که متکی به تجهیزات خاص نبوده است.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: بعضاً بیش از ۷۰ درصد یک سایت موشکی شهید و مجروح می‌شدند امل این تعالیم مترقی بود که افراد را به صحنه آورد و دشمن را مستأصل کرد. در این جنگ کارآمدی نظام مبنی بر ولایت فقیه به نتیجه رسید. بزرگترین قدرت نظامی جهان وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران شد اما این نظام تاب‌آوری فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد.

ایزدی تصریح کرد: در عملیات دشت مهیار چیزی مانند طبس اتفاق افتاد و ما نصرت الهی را دیدیم. بنیان ممتاز فکری جمهوری اسلامی ایران مبانی بر نظریه ولایت فقیه از چنان پایداری برخوردار شده که می‌تواند پیکربندی خوبی را ارائه دهد. در طول تاریخ هرچند حرکت حق دچار فراز و نشیب شده اما مسیر رو به پیروزی را طی کرده است. در دوران انقلاب اسلامی هم آمریکای جنایتکار در کشورهای مختلف فجایع بزرگی را رقم زد و در همین عراق بیش از یک میلیون نفر را کُشت اما با سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد دلاری در عراق و افغانستان هیچ نتیجه‌ای نگرفت.

وی ادامه داد: در عراق دشمن ما با این ابرقدرتی خود شکست خورد و جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا خداوند یک هدیه الهی به ما داد و دشمن شکست خورد. در مسیر انقلاب شاهد هستیم خداوند پیروزی‌ها را برای این انقلاب ‌و مردم منطقه به ارمغان آورده است.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در همین جنگ رمضان هم رهبری رهبرمعظم انقلاب و ایثارگری رزمندگان اسلام و حضور توفنده مردم تصویری بدیع از ایران به جهان نشان داد که در آینده پیروزی‌های بزرگی برای ما به ارمغان خواهد آورد.

ایزدی خاطر نشان کرد: رهبر شهید انقلاب پنجاه سال مبارزه کردند و یک متر زمین هم برای خودشان نداشتند و فرزندان‌شان هم خادم ملت و انقلاب بوده و هستند. اگر پیکر مطهر ایشان در پاکستان تشییع می‌شد چند میلیون نفر برای تشییع می‌آمدند. در عراق هشت میلیون برای تشییع ایشان آمدند. لذا باید در عرصه رسانه این رهبر الهی را به‌عنوان یک الگو به بشریتی که تشنه هستند معرفی کنیم. ما باید روی این موضوع به‌عنوان یک گفتمان جهانی کار کنیم.

وی گفت: ولایت فقیه در عمل نشان داده شده در دنیا کارآمدترین نظام حکومتی است. ما دائم در محاصره اقتصادی بوده‌ایم و الان هم در محاصره هستیم. نظامی که توانسته در نبرد نظامی و هم در تحریم و محاصره تاب‌آور باشد نشان‌دهنده آن است که از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است. اگر امروز این تحریم‌ها را نداشتیم جمهوری اسلامی از شکوفایی بالاتری برخوردار بود.

جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت: جمهوری اسلامی حکومتی فردی نیست و حکومتی مبتنی بر انتخاب مردم بوده و این جامعه خودش فضا را راهبری می‌کند. نظام مبتنی بر ولایت فقیه توانسته با یک‌صدمِ هزینه دشمن جنگی را اداره کند که نتیجه آن پیروزی رزمندگان اسلام است.

ایزدی بیان کرد: فضای مجازی و جنگ نرم بسیار با اهمیت است و باید از بسترهای موجود به نحو احسن استفاده کنیم. هم‌چنین لازم است سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهیم. امروز دنیا تشنه‌ معارف انقلاب اسلامی است و ما هرچه پیش برویم جا دارد. دنیای غرب تشنه مفاهیم انقلاب اسلامی است.