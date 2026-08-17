جوان آنلاین: بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود با خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت «طرح حمایت از خبرنگاران» گفت: پیش‌نویس این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی شده است و در کمیسیون اجتماعی نیز تمامی مراحل فرآیند بررسی و تصویب این طرح در حال انجام است تا ان‌شاءالله با همکاری، به نتیجه مطلوب و نهایی دست یابیم.

به گزارش مهر، وی افزود: در فراز اول سخنانم می‌خواهم تأکید کوتاهی بر نقش و اهمیت حرفه شما داشته باشم. نباید اجازه دهیم روزمرگی‌ها ما را از اهمیت رسالت و مأموریتی که به عنوان خبرنگار، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بر عهده داریم، غافل کند.

نگاهداری ادامه داد: واقعیت این است که مشاغل مختلف، به میزان ارتباطشان با «حق» و «ناحق»، از حساسیت‌های متفاوتی برخوردارند. اگر بخواهم از شغل سابق خودم مثال بزنم، حرفه پزشکی نوسان کمتری بین حق و ناحق دارد؛ یعنی یک پزشک اگر اندکی وجدان کاری داشته باشد و در راستای سلامت مردم خدمت کند، به رسالت خود عمل کرده است.

وی اظهار کرد: اما در مشاغلی مانند خبرنگاری و اطلاع‌رسانی، دامنه نوسان میان حق و ناحق بسیار گسترده‌تر است. شما بسته به اینکه وظیفه خود را چگونه انجام دهید، در این طیف نوسان، دائم در حال جابه‌جایی هستید.