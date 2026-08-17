شعار ویژه مراسم‌ بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»اعلام شد

همزمان با فرارسیدن چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان، شعار «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» برای برگزاری مراسم‌ بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در سراسر کشور انتخاب شد.

جوان آنلاین: این شعار با توجه به تقارن ایام برگزاری مراسم‌ چهلم با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت امام زمان (عج)، برای مجموعه ویژه‌برنامه‌هایی که در تهران، قم، مشهد مقدس و دیگر نقاط کشور برگزار می‌شود، در نظر گرفته شده است.

بر اساس اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب اسلامی، مراسم‌ بزرگداشت چهلم رهبر شهید انقلاب در سه شهر تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود.

مراسم تهران، سه‌شنبه ۲۷ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام، مراسم قم چهارشنبه ۲۸ مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت معصومه(س) و مراسم مشهد پنجشنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری(ع)، پس از نماز مغرب و عشاء در حرم رضوی برگزار خواهد شد.

علاوه بر مراسم‌ فوق، برنامه‌های متعددی در اماکن مقدسه و میدان‌های شهرهای مختلف و همچنین تعدادی از شهرهای سایر کشورها برگزار می‌شود.