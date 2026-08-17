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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۲
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رییس کل سازمان نظام پزشکی تشریح کرد

استقرار ۵۳ درصد پزشکان متخصص در ۵ کلانشهر/ وضعیت ایران در سرانه پزشک به جمعیت

رئیس زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی با ارایه آمار و ارقام جامعه پزشکی در کشور، تاکید کرد که مشکل فعلی، سرانه پزشک به جمعیت نیست، بلکه توزیع نامتقارن پزشکان است.

جوان آنلاین: دکتر محمد رئیس‌زاده در نشستی خبری، خبرنگاران حوزه سلامت را از ارکان اصلی این حوزه خواند و با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی دقیق و همچنین نقدهای منصفانه در این حوزه گفت: در حوزه سلامت ماهانه ۹۰ میلیون نفر خدمت به جمعیت کشور ارائه می‌شود؛ بنابراین با توجه به گستردگی خدمات، در عین حال لازم است که تخلفات عده‌ای قلیل به عنوان شناسنامه جامعه پزشکی ثبت نشود. 

به گزارش ایسنا، او در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به فرا رسیدن سالروز روز پزشک و داروساز گفت: روز پزشک تنها روز تبریک به جامعه پزشکی نیست، بلکه روز تکریم سلامت، نشاط و آینده جامعه ایران و افتخار به میراث بزرگی است که در تمدن پزشکی دنیا داریم. ملت ایران باید افتخار کند که بیش از ۶۰۰ سال مرجعیت بخش مهمی از پزشکی دنیا را برعهده داشته است. 

او با اشاره به آمار جامعه پزشکی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۳۹۳ هزار نفر در شش گروه عضو سازمان نظام پزشکی هستند. بیش از ۱۰۷ هزار پزشک عمومی و بیش از ۷۰ هزار متخصص در کشور داریم. ۵۳ درصد جامعه پزشکی کشور را مردان و ۴۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. 

او با مقایسه آمار جامعه پزشکی با سال‌های قبل از انقلاب افزود: ۴۰ سال پیش و در زمانی که جمعیت کشور ۳۶ میلیون بود حدود ۷۷۰متخصص خانم داشتیم. این در حالیست که اکنون بیش از ۳۰ هزار متخصص خانم در کشور داریم؛ رشد اعجاب انگیزی در حوزه بانوان پزشک کشور داشته‌ایم. در شرایطی که جمعیت کشور حدود دو و نیم برابر شده است بانوان متخصص کشور بیش از ۴۰ برابر رشد داشته‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین درباره سرانه پزشک به جمعیت در کشور نیز گفت: در حال حاضر سرانه پزشک به جمعیت، ۱۹ در ۱۰ هزار نفر جمعیت است. البته بیش از ۷۰ هزار دانشجوی پزشکی نیز در حال تحصیل هستند. آخرین ورودی آنها سال ۱۴۱۰ فارغ التحصیل می‌شوند. اگر این تعداد فارغ التحصیل به جمعیت پزشکان اضافه شوند در سال ۱۴۱۰ به سرانه ۲۷.۷ در ۱۰ هزار نفر جمعیت خواهیم رسید. 

رئیس‌زاده ادامه داد: این در شرایطی است که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، میانگین سرانه پزشک به جمعیت در دنیا اکنون ۱۷ در ۱۰ هزار نفر است. بنابراین ما از میانگین سرانه پزشک به جمعیت در دنیا بالاتر هستیم. 

رئیس‌زاده افزود طبق اعلام رسمی سازمان جهانی بهداشت ما طی ۲۰ سال از سرانه ۸.۷ در ۱۰ هزار نفر جمعیت به ۱۸.۱ در ۱۰ هزار نفر رسیده‌ایم؛ این آمار در پاسخ به افرادی است که می‌گویند جامعه پزشکی با افزایش ظرفیت مخالف است. 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین گفت؛ در حوزه شاخص تراکم پزشکان، در ۱۵ استان از نرم دنیا بالاتر هستیم. در بحث توزیع پزشکان نیز باید گفت که ۳۶ درصد پزشکان عمومی پروانه‌دار در ۵ کلان شهر و ۵۳ درصد متخصصان پروانه‌دار در ۵ کلان شهر که ۱۸ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، مستقر هستند. بنابراین مشکل اصلی سرانه پزشک به تعداد جمعیت نیست بلکه اولویت توزیع نامتقارن است. 

برچسب ها: سازمان نظام پزشکی ، پزشکان ، پزشک
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