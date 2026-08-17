جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه در نشست خبری هفتگی خود پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد.

بقائی با اشاره به سالگرد بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گفت: جا دارد یاد و خاطره همه آزادگانی که سال‌های دشوار اسارت را به بردباری سپری کردند، گرامی داریم. بازگشت آزادگان جلوه‌ای است از ایستادگی انسان‌هایی که در سخت‌ترین شرایط امید خود را حفظ کردند. عزت و استقلال ایران مدیون نسل‌هایی است که نخواستند سرگذشت کشورشان را به دیگران گره بزنند.

ایران کشوری با اراده‌ای جدی برای دفاع از حاکمیت و عزت و استقلال کشور است

وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بیان کرد: این یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های مداخله خارجی در امور داخلی یک کشور است. آثار مداخلات آمریکا سال‌ها بر روابط خارجی ایران و تحولات بعدی ایران اثرگذار بود، اهمیت این واقعه برای ما در شناخت منطق و محاسباتی است که در پس این کودتا قرار داشت.

یکی از خطای بزرگ در قبال ایران این است که حس کنند ایران امروز، همان ایران گذشته است که می‌توان اراده سیاسی خود را بر آن تحمیل کرد. ما در دو جنگ اخیر هم شاهد این محاسبات غلط بودیم. این خطای محاسباتی بسیار پرتبعات برای منطقه و جهان بود، اما همه دیدند ایران امروز با تجربه انباشته از استقامت و مقاومت، کشوری با جامعه متفاوت و اراده‌ای جدی برای دفاع از حاکمیت و عزت و استقلال کشور است.

از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم تا وضعیت خلبانان مشخص شود

سخنگوی وزارت خارجه درباره خبر اسارت خلبانان ایرانی توسط قطر و پیگیری‌ها در این خصوص گفت: با قطر مراودات منظم داریم و نگرانی‌ها و ملاحظات خود را به آنان اعلام می‌کنیم.

در خصوص ۴ خلبان شجاع ایرانی که عازم عملیات دفاعی برای هدف قرار دادن منشا تجاوز آمریکا شدند، مطالبه روشن کردن وضعیت آنان جدی است و از همان روزی که ما مطلع شدیم این موضوع را پیگیری کردیم.

بنده در کنار آقای عراقچی بودم که شامگاه روزهای اول جنگ مطلع شدند و بلافاصله موضوع پیگیری وضعیت خلبانان در دستورکار بود. در ۲۶ اسفند اولین مکاتبه را با صلیب سرخ داشتیم و از همان روزها پیگیری سفارت ما شروع شد.

مادامی که وضعیت روشن نشده فرض بر این است که اسیر شده‌اند و ما از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم تا وضعیت خلبانان مشخص شود. خیلی روشن اعلام می‌کنم از همان روزهای نخست پیگیری وضعیت این ۴ خلبان در دستورکار بود. آنان عازم عملیات دفاعی بودند.

طرح اقدام راهبردی مجلس برای امنیت تنگه هرمز

وی درباره طرح اقدام راهبردی مجلس برای امنیت تنگه هرمز گفت: نامه‌ای را به مجلس ارسال نکردیم. ما به تصمیم‌ها در مجلس احترام می‌گذاریم و جایگاه مجلس روشن است و ما مکلف هستیم در روند قانونگذاری، با مجلس همکاری داشته باشیم.

در خصوص این طرح نقطه نظرات خود را اعلام کرده‌ایم. از قبل درباره امنیت تنگه هرمز قوانینی داریم و ما همیشه قوانین و تحولات روز را مدنظر داریم.

بقائی درباه وضعیت تفاهم نامه در روز انقضا گفت: ما در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت ۶۰ روزه نداریم. ایران طرفی نیست که تحت فشار و مهلت زمانی، سیاست‌هایش را تنظیم کند، ما بر اساس منافع ملی و ارزیابی‌ها تصمیم می‌گیریم.

آنجا گفته شده بود در ۶۰ روز درباره هسته‌ای مذاکره شود و ما مذاکره‌ای را اصلا شروع نکردیم. آمریکا از همان اول تفاهم را نقض کرد و بحث ۶۰ روزه موضوعیت ندارد.

نیروهای مسلح با چشم باز مراقب هر تحرکی هستند. تحکیم روابط با کشورهایی منطقه بخشی از فعالیت ماست.