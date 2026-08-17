یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

منابع خبری از تداوم تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و بازداشت شماری از جوانان سوری‌ به دست نظامیان اشغالگر خبر دادند.

جوان آنلاین: اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد و نظامیان این رژیم صبح امروز دوشنبه با حدود ۱۰ خودرو نظامی به روستای «عابدین» در حومه غربی درعا یورش بردند و چند جوان سوری را بازداشت کردند.

نظامیان اسرائیلی در پی تسلط بر منطقه حائل در تازه‌ترین تحرک نظامی وارد حومه غربی درعا شدند. الاخباریه سوریه با تایید این خبر به جزئیات بیشتری درباره شمار نیروها و شرایط این بازداشت‌ها اشاره‌ای نکرد.

تداوم نقض حاکمیت سوریه با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ادامه دارد به‌طوری که روز گذشته نیز نظامیان اسرائیلی همزمان با پرواز جنگنده‌ها بر فراز چندین منطقه به بازرسی در چند روستای حومه قنیطره پرداختند.

همچنین یک یگان نظامی شامل پنج خودرو اسرائیلی نیز به منزلی در شمال قنیطره یورش برد و یک ایست بازرسی موقت در روستای صیدا الجولان دایر و اقدام به بازرسی رهگذران کردند. روز شنبه نیز نیز منابع محلی از ورود هشت خودرو نظامی رژیم صهیونیستی به منطقه حوض الیرموک خبر داده بودند.

تحرکات اخیر در طول ماههای گذشته با بازداشت غیرنظامیان و یورش به منازل و ایجاد پست‌های بازرسی در جنوب سوریه همراه بوده است. این تحرکات پس از سقوط حکومت بشار اسد و اعلام لغو یکجانبه توافق ۱۹۷۴ از سوی رژیم صهیونیستی شدت یافته و با تصرف منطقه حائل ادامه پیدا کرده است.