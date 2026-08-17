اردوغان: اسرائیل محرک اصلی جنگ در منطقه است

جوان آنلاین: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با الجزیره گفت: اگر کسی قصد حمله به ترکیه را برای جنگ و نه صلح داشته باشد، ترکیه در جنگیدن تردید نکرده و از آن فرار نخواهد کرد.

اردوغان ادامه داد: اروپا ۵۳ سال است که ترکیه را نپذیرفته و در آینده نیز به فکر پذیرش آن نیست. عضویت در اتحادیه اروپا دیگر اولویت ما نیست.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه اسرائیل محرک و بازیگر اصلی جنگ در منطقه است، افزود: اسرائیل دائماً جنگ را تشویق می‌کرد و همیشه طرفدار گزینه جنگ بود؛ به همین خاطر سایر کشورها هزینه‌های بسیار سنگینی پرداختند.

اردوغان با اشاره به وضعیت غزه گفت: حماس همبستگی‌های صادقانه‌ای را نشان داده، اما هیچ رویکرد مثبتی از سوی اسرائیل مشاهده نمی‌شود. آن‌ها به حملات خود علیه لبنان و غزه با رویکرد تهاجمی خود ادامه می‌دهند.

رئیس جمهور ترکیه با ارائه توضیحاتی درباره توافقنامه مکه گفت: پیمان دفاع متقابل میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، سازوکاری کاملاً مشابه با ماده ۵ پیمان ناتو دارد.