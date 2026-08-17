هشدار پلیس فتا نسبت به فروش سئوالات کنکور

جوان آنلاین: سردار وحید مجید گفت: همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمونها، مجرمان سایبری با ایجاد کانالها، صفحات و حسابهای کاربری در شبکههای اجتماعی، از عناوین فریبندهای نظیر «فروش سؤالات اصلی»، «پاسخنامه تضمینی»، «دسترسی اختصاصی»، «قبولی قطعی» و «فروش صندلی دانشگاه» استفاده میکنند تا اعتماد داوطلبان و خانوادهها را جلب کنند.
به گزارش مهر، وی افزود: گردانندگان صفحات و کانالهای فعال در این حوزه پس از دریافت وجه، یا ارتباط خود را قطع میکنند و یا با دریافت اطلاعات هویتی، شماره تماس، تصویر مدارک و سایر دادههای شخصی، زمینه سوءاستفادهها و اخاذیهای بعدی را فراهم میسازند.
رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: هرگونه ادعا در خصوص ارائه سوالات یا پاسخنامه آزمون ها قطعا با هدف کلاهبرداری است و با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد بود.
سردار مجید در ادامه با اشاره به تبلیغات مربوط به فروش تجهیزات و ابزارهای تقلب در فضای مجازی گفت: برخی سودجویان با عرضه ابزارهایی نظیر ابزارهای ارتباطی کوچک، تجهیزات حافظهدار، ابزارهای تصویربرداری مخفی و...، تلاش میکنند تقلب در آزمون را امری ساده و قابل انجام نشان دهند؛ در حالی که همراه داشتن یا استفاده از وسایل غیرمجاز در جلسه آزمون از جمله گوشی تلفن همراه، میتواند برای داوطلب تبعات قانونی و انضباطی به همراه داشته باشد لذا داوطلبان عزیز باید بدانند ورود هرنوع از تجهیزات ذکر شده به جلسه آزمون (حتی در صورت عدم استفاده از آنها)، تخلف محسوب شده و میتواند آینده تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس پلیس فتا فراجا از داوطلبان و خانوادهها خواست اخبار و اطلاعیههای آزمون را صرفاً از مبادی رسمی و درگاه سازمان سنجش آموزش کشور دنبال کنند و به تبلیغات پرزرقوبرق، کانالهای ناشناس، صفحات فاقد هویت مشخص و وعدههای غیرواقعی اعتماد نکنند.
وی تأکید کرد: شهروندان از پرداخت وجه به افراد ناشناس، ارسال تصویر کارت ملی، کارت بانکی، شماره داوطلبی، اطلاعات حساب کاربری و سایر اطلاعات شخصی برای دریافت سؤالات یا تجهیزات تقلب خودداری کنند؛ زیرا این اطلاعات میتواند ابزار اخاذی و کلاهبرداری مجرمان سایبری قرار گیرد.
سردار مجید در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تبلیغات مشکوک درباره فروش سؤالات کنکور، پاسخنامه، قبولی تضمینی یا تجهیزات غیرمجاز تقلب، ضمن خودداری از تعامل و پرداخت وجه، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا پایگاه اینترنتی policefata.ir به پلیس فتا گزارش کنند.