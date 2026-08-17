تحول در سفرهای عتبات و آغاز فاز جدید عمره

رئیس سازمان حج و زیارت، با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه ارائه خدمات زیارتی، از برنامه‌ریزی برای تسهیل سفرهای عتبات در قالب‌های خانوادگی، گروه‌های کوچک و حتی انفرادی خبر داد.

جوان آنلاین: جلسه شورای مدیران سازمان حج و زیارت با حضور علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد و مهم‌ترین مسائل مربوط به عتبات عالیات، عمره، حج تمتع ۱۴۰۶ و روند خدمت‌رسانی به زائران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش مهر، رشیدیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ارائه خدمات زیارتی اظهار کرد: ذائقه زائران نسبت به گذشته تغییر کرده و سازمان باید متناسب با شرایط جدید، امکانات و برنامه‌های سفر عتبات را نیز متحول کند.

رئیس سازمان حج و زیارت، تسهیل امر زیارت را یکی از محورهای اصلی رویکرد جدید سازمان دانست و گفت: نباید زائر برای تشکیل و تکمیل کاروان منتظر بماند؛ بر همین اساس برنامه‌ریزی برای اعزام‌های خانوادگی، گروه‌های کوچک و حتی سفرهای انفرادی با شاخص های عزت ، کرامت،امنیت و سلامت در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، سازمان باید در شرایط جدید با استفاده از ظرفیت‌های علمی، تجربیات موجود و نگاه تحول‌گرا، زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از ظرفیت معنوی زیارت را فراهم کند.

در ادامه این جلسه، مرتضی آقایی، معاون عتبات سازمان حج و زیارت، با اشاره به جمع‌بندی عملیات اربعین، از پیگیری برنامه‌های جدید در سفرهای عتبات خبر داد و گفت: پیش‌ثبت‌نام سفرهای عتبات انجام شده و شرکت‌های مجری نیز در حال شکل‌دهی کاروان‌ها هستند.

وی افزود: موضوع تسهیلات، طراحی سفرهای اقتصادی و شیوه‌های جدید اعزام در حال پیگیری است تا امکان ارائه خدمات متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای جدید زائران فراهم شود.

در بخش دیگری از جلسه، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، گزارشی از روند حج تمتع ۱۴۰۶ و برنامه‌ریزی‌های عمره ارائه کرد.

وی با اشاره به استقبال متقاضیان از مرحله اعلام آمادگی حج و تکمیل ظرفیت استان‌ها، از پیگیری مرحله بعدی فرآیند حج خبر داد و گفت اقدامات مربوط به شرایط مرحله جدید، دریافت مبلغ مورد نیاز و سایر فرآیندهای اجرایی در حال انجام است.

رضایی همچنین با اشاره به انجام بیش از ۱۳ هزار معاینه پزشکی، از ادامه فرآیند تأیید استطاعت جسمی متقاضیان خبر داد و گفت: سایر متقاضیانی که اعلام آمادگی کرده اند هم باید سریعا و با فوریت فرایند معاینات را انجام دهند.

وی همچنین اعلام کرد:مقدمات عملیاتی عمره نیز فراهم شده و این حوزه با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

رشیدیان در پایان با تأکید بر اینکه مأموریت سازمان حج و زیارت فراتر از اجرای صرف فرآیندهای اداری است، خواستار پویایی بیشتر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، افزایش آموزش و توجه به نسل جدید کارگزاران شد و گفت: باید برای زیارت بهترین اقدامات را انجام دهیم و به وضع موجود راضی نباشیم.

وی ضمن استماع گزارش مدیرکل نظارت ، بازرسی و ارزشیابی سازمان در خصوص اربعین حسینی بر ارزشیابی کارگزاران، جوانگرایی و آموزش راهنمایان که متشکل از کارگزاران هستند، در ایام اربعین تأکید کرد.