آموزش وپرورش نهادی تمدن ساز و آینده ساز است

جوان آنلاین: متن پیام محمدباقر قالیباف که در دومین روز همایش از سوی میرحمایت میرزاده رئیس ستاد برگزاری سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش قرائت شد، به شرح زیر است:
آموزش و پرورش صرفاً یک دستگاه اجرایی نیست؛ نهادی تمدنساز و آیندهساز است و مدرسه مهمترین کانون تربیت نسلی است که سیمای فردای ایران را رقم میزند؛ نسلی که انشاءالله با آموزش دانش و پرورش، نسلی با ایمان و حسینی خواهد بود و پرچم عزت و اقتدار ایران سرافراز را در مسیر سعادت و پیشرفت برمیافرازد.
برگزاری سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور با شعار ارزشمند «حماسه همدلی؛ برای ایران، برای مدرسه»، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در مسیر تعلیم و تربیت و اتخاذ تصمیمهای روشن و راهگشا برای ساختن آینده ایران اسلامی است.
آنچه امروز در مدرسه، در کلاس درس و در شخصیت دانشآموزان شکل میگیرد، در حقیقت تصویر فردای کشور است. از همین رو، سرمایهگذاری بر انسان، دانش، هویت و تربیت نسل آینده، راهبردیترین سرمایهگذاری برای ایران است؛ چه آنکه آینده ایران اسلامی نفر به نفر و نفس به نفس ساخته میشود.
در روزگاری که قدرتهای سلطهگر برای تضعیف هویت و استحالهسازی افکار عمومی از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند، ایران بیش از هر زمان به نسلی دانشمند، مؤمن، عالم، خلاق، خودباور، مسئولیتپذیر و مقاوم نیاز دارد؛ نسلی که در کنار دانش و مهارت، ریشههای هویت ایرانی و اسلامی خود را بشناسد، به تواناییهای این سرزمین ایمان داشته باشد و در برابر فشارها و تهدیدها، عزت، استقلال و سربلندی ایران را پاس دارد.
از همین منظر، مدرسه و معلم در صدر صیانت از سرمایه انسانی و هویت ملی کشور قرار دارند. مقاومت و سربلندی ایران تنها در میدانهای سخت رقم نمیخورد؛ بخش مهمی از آن در مدرسه، در کتاب و در کلاس درس و با تربیت دانشآموزانی شکل میگیرد که آینده این سرزمین را بر دوش خواهند کشید.
یاد و نام شهدای معلم و دانشآموز دفاع مقدس، از نخستین روزها تا جوانان و نوجوانان پرورشیافته در همین مدارس که در جنگهای تحمیلی دوم و سوم به فیض شهادت نائل آمدند، گواهی روشن بر همین حقیقت است. مدرسه ایرانی تنها محل آموختن علم نیست؛ بلکه میتواند کانون پرورش انسانهایی باشد که در هنگامه خطر، آگاهانه و شجاعانه از دین، وطن و آرمانهای ملت خویش دفاع کنند.
انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری این شهیدان به نسلهای جدید، از رسالتهای مهم نظام تعلیم و تربیت است. شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نیز نماد شاخص این تربیت و پرورش مسئولیتپذیرند؛ شهدایی که در کودکی چون شهیدان میزیستند و به دیار معبود شتافتند.
رهبر شهید ایران، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، همواره بر جایگاه ممتاز آموزش و پرورش، منزلت معلم، تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت و نقش تعیینکننده این نهاد در ساخت آینده کشور تأکید داشتهاند.
تحقق این نگاه مستلزم آن است که آموزش و پرورش از آموزش صرف فراتر رود و انسانهای مؤمن، دانا، توانمند، هویتمند و مسئولیتپذیر تربیت کند؛ رویکردی که در سند تحول بنیادین نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در همین چهارچوب، مجلس شورای اسلامی آموزش و پرورش را در شمار اولویتهای اساسی کشور قرار داده و در سالهای اخیر اقداماتی همچون قانون رتبهبندی معلمان، ارتقای جایگاه حرفهای فرهنگیان، پیگیری مسائل معیشتی و استخدامی و تقویت اعتبارات زیرساختهای این نهاد را دنبال کرده است.
بیتردید این مسیر باید به جد ادامه یابد و مسائل بنیادین آموزش و پرورش هرگز نباید در میان اولویتهای کشور به حاشیه رانده شود.
تحقق اهداف بلند نظام تعلیم و تربیت البته نیازمند همدلی و همافزایی همه ارکان کشور است. دولت باید با سیاستگذاری پایدار، تأمین منابع، ارتقای منزلت و معیشت معلمان و فراهمآوردن زیرساختهای مناسب، زمینه تحقق اهداف تحول بنیادین را فراهم کند و مجلس نیز با قانونگذاری و نظارت مؤثر، پشتیبان این حرکت باشد.
در این میان، مدیران آموزش و پرورش در سراسر کشور نقشی تعیینکننده دارند؛ چرا که سیاستهای کلان زمانی به ثمر میرسند که در مدرسه به عمل آموزشی و تربیتی مؤثر تبدیل شوند. عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری، توجه ویژه به مناطق محروم، پیوند مؤثر مدرسه و خانواده، بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین و پیش از همه، تکریم، توانمندسازی و حفظ شأن و منزلت معلم، باید در کانون تصمیمها و برنامههای آموزش و پرورش قرار گیرد.
امید است این اجلاس با بهرهگیری از تجربه مدیران و صاحبنظران و با نگاهی واقعبینانه به اقتضائات امروز و فردای کشور، به تصمیمهای روشن، عملیاتی و ماندگار منتهی شود؛ تصمیمهایی که ثمره آنها نه فقط در گزارشهای اداری، بلکه در کیفیت آموزش، نشاط و امید دانشآموز، منزلت معلم و آینده روشن ایران دیده شود.
در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد و رهبر شهید ایران و شهدای والامقام این سرزمین، به ویژه شهدای دانشآموز و معلم، از تلاشهای ارزشمند همه مدیران، فرهنگیان و خدمتگزاران عرصه تعلیم و تربیت صمیمانه قدردانی میکنم.
امید است در پرتو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله تعالی) و با همدلی و همافزایی همه ارکان نظام، نسلی تربیت کنیم که دانش و ایمان، هویت و امید، توانمندی و مقاومت را توأمان در خود داشته باشد و با تکیه بر این سرمایه گرانقدر انسانی، ایران عزیز را به جایگاه شایسته خویش در منطقه و جهان برساند.
از خداوند متعال سربلندی ایران اسلامی و توفیق فرهنگی برای آیندهای روشن و پرافتخار برای فرزندان این سرزمین را مسئلت دارم.