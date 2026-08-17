اخاذی با جعل عنوان مأمور پلیس در جردن ناکام ماند

جوان آنلاین: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: کارشناسان معاونت نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ در جریان بازدیدهای نظارتی از واحدهای صنفی، دو فرد را که با جعل عنوان مأمور قصد اخاذی از یکی از متصدیان صنفی در منطقه جردن را داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.

در جریان بازدید کارشناسان از یکی از واحدهای صنفی در منطقه جردن، دو فرد با معرفی خود به عنوان مأمور در محل حاضر شده و تلاش کردند با سوءاستفاده از این عنوان، از متصدی واحد صنفی اخاذی کنند

متهمان با مشاهده حضور مأموران واقعی، قصد فرار از محل را داشتند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران، مسیرهای خروج مسدود و هر دو نفر دستگیر شدند. متهمان پس از ناکامی در فرار، با تغییر اظهارات و معرفی خود به عنوان وابسته به نهادهای دیگر، تلاش کردند مأموران را نیز فریب دهند که این اقدام نیز با هوشیاری پلیس ناکام ماند.

در ادامه تحقیقات مشخص شد متهمان پیش از این نیز با استفاده از همین شیوه و معرفی جعلی خود به عنوان مأمور، از تعدادی از متصدیان صنوف اخاذی کرده‌اند.

پس از دستگیری، برای هر دو متهم پرونده قضایی تشکیل و آنان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

معاونت نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه سوءاستفاده از عناوین و نام نهادهای انتظامی، از صاحبان صنوف خواست در مواجهه با افرادی که خود را مأمور معرفی می‌کنند، هویت آنان را از طریق کارت شناسایی معتبر و حکم مأموریت احراز کنند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.